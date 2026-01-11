La UVa facilita 12 bibliotecas y salas de estudio para evaluación de primer cuatrimestre

Domingo, 11 Enero 2026 09:11

Las salas de estudio y las bibliotecas son las zonas más concurridas en los campus de la Universidad de Valladolid, al regreso de las vacaciones navideñas ante el inicio de las pruebas de evaluación del primer cuatrimestre.

La Universidad de Valladolid ha retomado el 8 de enero su actividad tras el cierre navideño.

Como cada año en estas fechas, la vuelta está marcada por el inicio de los exámenes del primer cuatrimestre y por la alta afluencia de estudiantes en bibliotecas y salas de estudio habilitadas especialmente para la ocasión.

Este curso el periodo de exámenes se alargará, entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria, hasta el 6 de febrero.

El límite para el cierre de actas de la convocatoria ordinaria está fijado el día 26 de enero, mientras que el de la convocatoria extraordinaria se prolongará hasta el 10 de febrero.

Como es habitual en periodo de exámenes, los estudiantes matriculados en la Universidad de Valladolid tienen a su disposición las 12 bibliotecas de la UVa (9 en el Campus de Valladolid, una en Segovia, una Palencia y una en Soria), así como las diferentes salas de estudio habilitadas:

Campus de Palencia: La Sala de Estudio del edificio E abre sábados y domingos hasta el 2 de febrero (30 de enero y 2 de febrero incluidos) de 8 a 22 horas.

Campus de Segovia: Las salas G-010.1 y G-011 abre sábados y domingos, así como el 30 de enero, en horario de 8 a 22 horas.

Campus de Soria: El Aula N1 del Edificio I+D+i abre sábados y domingos, así como el 30 de enero, en horario de 8 a 22 horas.

Campus de Valladolid: se habilita el Aulario Esgueva hasta el 8 de febrero en horario de 8:00 a 02:00 horas, salvo el 24 de enero que se abrirá de 08:00 a 14:00 horas y de 22:00 a 02:00 horas.

Las bibliotecas, además, ponen a disposición de los estudiantes salas destinadas al trabajo en grupo previa consulta de su disponibilidad y reserva del espacio.

En esta web puedes, tanto reservarlas como consultar la afluencia en tiempo real en cada biblioteca.

El calendario académico del curso 2025/2026 marca el 9 de febrero como fecha de inicio de la actividad lectiva del segundo cuatrimestre.

Previo a este inicio se ha habilitado un periodo, entre el 27 de enero y el 5 de febrero, en el que los estudiantes podrán matricularse de asignaturas cuya docencia se imparta exclusivamente en el segundo cuatrimestre.