El mayor homenaje a Dire Straits revive su magia en León y Valladolid

Viernes, 09 Enero 2026 09:57

León y Valladolid se preparan para recibir el 16 y 17 de enero una de las citas musicales más esperadas de la temporada.

El próximo 16 de enero, el Auditorio de León abrirá sus puertas a bROTHERS iN bAND, el mayor homenaje a Dire Straits, en una velada que promete transportar a los asistentes a la época dorada del rock.

Aquellos que tuvieron la fortuna de vibrar con el sonido cristalino y las atmósferas envolventes de los años ochenta saben que recrear el legado de Mark Knopfler no es una tarea sencilla; requiere una maestría técnica y una sensibilidad emocional que solo esta formación ha logrado alcanzar a nivel internacional.

El 17 de enero, será el Auditorio Miguel Delibes el que abrirá sus puertas a bROTHERS iN bAND.

Bajo el título "Brothers in Arms 40th Anniversary", bROTHERS iN bAND rinde tributo al icónico álbum que marcó un hito en la historia de la música y a su legendaria gira mundial de 1985 y 1986.

Este espectáculo de alto voltaje no se limita a una mera reproducción de temas, sino que recrea la impresionante puesta en escena que elevó a dIRE sTRAITS a la cima del mundo.

Tras cerrar un 2025 histórico, en el que la banda liderada por Angelo Fumarola protagonizó una travesía internacional de 67 actuaciones en nueve países de Europa y Sudamérica, el grupo regresa a los escenarios con el aval de haber congregado a más de 45.000 espectadores y haber cosechado múltiples sold outs que confirman su indiscutible poder de convocatoria.

La pulcritud sonora de bROTHERS iN bAND, captura con una fidelidad asombrosa los fraseos imposibles y el tono único de la guitarra de Knopfler, convirtiendo cada concierto en una verdadera liturgia interpretativa para los puristas del sonido clásico.

Esta nueva gira internacional para 2026 ya cuenta con 40 fechas confirmadas.