Podemos plantea red pública de bibliocafés para dinamizar medio rural

Martes, 24 Febrero 2026 08:17

Podemos Castilla y León ha propuesto habilitar una red de bibliocafés pública en el medio rural de la Comunidad.

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha mantenido un encuentro con representantes de la cultura para analizar las necesidades del sector cultural y consensuar propuestas.

Alguna de las entidades que han estado presentes son el Ateneo Republicano de Valladolid, la Federación de Grupos de Teatro Aficionado de Castilla y León (FETACyL) o la editorial DIFÁCIL.

Llamas ha presentado algunas de sus propuestas con impacto directo en los ciudadanos de la comunidad.

El candidato ha anunciado la gratuidad de todos los museos y espacios culturales de titularidad pública o que tengan ayudas públicas, para todos los residentes de Castilla y León.

También se apuesta por la apertura de las bibliotecas públicas durante los 365 días al año.

Además, Podemos-Alianza Verde quiere llegar al medio rural a través de una red pública de bibliocafés como espacios culturales para dinamizar nuestros pueblos y garantizar la cultura como un derecho en el medio rural.

En este sentido, Llamas ha defendido que dotar de bibliobares a nuestros pueblos puede servir para mantener vivo el territorio, tejer vínculos sociales y acercar la cultura a todos los rincones.

Llamas ha defendido que “la cultura es un derecho que debe ser garantizado por la administración autonómica” para “garantizar una cultura viva, que es fundamental para dinamizar la sociedad y generar conciencia crítica en nuestro territorio”.