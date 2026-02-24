Los ciudadanos salen a la calle para exigir sanidad pública "digna" en Castilla y León

Las dieciséis Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León han calificado derotundo éxito la manifestación del pasado 21 de febrero en Valladolid, que partió a las 12:30 horas desde la Plaza Mayor hacia la Consejería de Sanidad y reunió a alrededor de 23.000 personas, según datos de la organización, llegadas de todas las provincias de la Comunidad.

La movilización, convocada de manera unitaria por las plataformas ciudadanas, puso de manifiesto, según ha resaltado en un comunicado, el profundo malestar social ante el deterioro continuado de la sanidad pública y la firme voluntad de la ciudadanía de defender un sistema sanitario público, universal y de calidad.

Las plataformas han contado con el apoyo de numerosas asociaciones ciudadanas —entre ellas Hacendera—, así como de organizaciones sindicales y partidos políticos que se sumaron a la convocatoria, evidenciando que la defensa de la Sanidad Pública es una causa transversal que trasciende ideologías y ámbitos sectoriales.

Este respaldo plural refuerza, a su juicio, la legitimidad de un movimiento que nace de la ciudadanía y que se articula desde el territorio, con un objetivo común: garantizar el derecho a una atención sanitaria pública digna y de calidad.

Es especialmente destacable la perfecta organización y coordinación de la jornada.

No es tarea sencilla articular una movilización de esta magnitud en una comunidad autónoma tan extensa y dispersa como Castilla y León.

Sin embargo, las carencias sanitarias comunes —listas de espera inasumibles, falta de profesionales, debilitamiento de la Atención Primaria, desigualdades en el medio rural y creciente externalización de servicios— han servido de nexo de unión.

La manifestación evidenció que ya existe una auténtica red de plataformas en toda la Comunidad, con objetivos compartidos y una estrategia común.

Coordinar y unir esfuerzos ha sido un paso fundamental que ya se ha conseguido, consolidando un movimiento ciudadano fuerte, riguroso y cohesionado.

Reivindicaciones claras y compartidas

Las plataformas denuncian:

La infrafinanciación del sistema sanitario público.

El deterioro de la Atención Primaria.

La falta de profesionales y la precariedad laboral.

El aumento de las listas de espera.

Las externalizaciones y privatizaciones de servicios.

La discriminación sanitaria del medio rural.

La falta de transparencia en la gestión. No se conoce, por ejemplo, la perspectiva de ser atendidos en las listas de espera.

Asimismo, exigen:

Más financiación hasta equipararse a la media europea.

Destinar al menos el 25% del presupuesto sanitario a Atención Primaria.

Cobertura total de plantillas y mejora de condiciones laborales.

Gestión eficiente, profesionalizada y transparente.

Paralización y reversión de privatizaciones.

Protección especial para las personas más vulnerables.

Políticas sanitarias basadas en evidencia científica.

Participación real de la ciudadanía en los órganos de decisión.

Un movimiento que seguirá creciendo

Las 16 plataformas han reafirmado su compromiso de continuar movilizándose hasta lograr un cambio real en el modelo de gestión sanitaria.

La masiva participación demuestra, en su opinión, que la defensa de la sanidad pública es una prioridad para la ciudadanía.

"La jornada del 21 de febrero no es un punto final, sino un punto de inflexión. Castilla y León ha demostrado que la defensa de la salud pública une territorios, generaciones y sensibilidades distintas en torno a un objetivo común: garantizar una Sanidad Pública fuerte, accesible y de calidad para todas las personas", ha subrayado.