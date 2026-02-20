El CIS da al PP como fuerza más votada en elecciones autonómicas en encuesta preelectoral

Viernes, 20 Febrero 2026 15:51

El Partido Popular sería la fuerza más votada en Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, según el avance de resultados del estudio preelectoral, publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS estima en su encuesta, realizada del 6 al 13 de febrero en las nueve provincias de la Comunidad, con 8.000 entrevistas, que el 33,4 por ciento del electorado votará el próximo 15 de marzo al Partido Popular -dos puntos más que en los comicios de 2022-, pero sitúa al PSOE a poco más de un punto (32,3 por ciento) y a Vox en tercer puesto con un 16,1 por ciento de los apoyos (1,3 puntos menos, según estimación, que hace cuatro años).

Un 79 por ciento de los encuestados cree que el PP ganará estas elecciones.

Con la estimación de voto, la encuesta del CIS concede al PP un amplio un amplio intervalo de entre 28 y 38 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 42 procuradores.

Es en este amplio abanico, se podría dar la opción de que el PP perdiera representación en el Parlamento regional, con respecto a los 31 procuradores que ha tenido durante los últimos cuatro años.

El PSOE, con un voto directo del 25,3 por ciento que apuntaría a 'empate técnico', la estimación le sitúa ligeramente por detrás de los populares, en un 32,3 por ciento de los sufragios --30,05 por ciento en 2022--, con lo que la diferencia sería algo inferior a la de hace cuatro años, cuando el PP les aventajó en 1,4 puntos.

En cuanto a la horquilla de escaños, se sitúa entre 26 y 35, que en el mejor de sus escenarios le daría incluso opción de ser la fuerza con más representantes en las Cortes regionales.

Vox se mantendrá como tercera fuerza política en el Parlamento autonómica y en casi todos los escenarios sus entre 11 y 19 escaños serían suficientes para que el PP y Vox contasen con una mayoría para la investidura.

Pese a que la estimación de voto le asigna un 16,1 por ciento de los apoyos, lo que sería un descenso de 1,5 puntos con respecto al 17,4 por ciento logrado en 2022, el intervalo de escaños da más opciones de un crecimiento con respecto a los 13 que logró entonces.

El cuarto partido en voto directo sería la Unión del Pueblo Leonés, con un 4 por ciento de apoyos, lo que en estimación de voto directo supondría un 4,9 por ciento -0,6 puntos más que en 2022-. Con ello, se ofrece un intervalo de entre 2 y 4 procuradores --actualmente cuenta con 3-.

Asimismo, la encuesta preelectoral estima un 5,1 por ciento de los apoyos para IU-Movimiento Sumar-Equo, aunque la horquilla de escaños se sitúa entre cero y cuatro; mientras que Por Ávila y Soria ¡Ya! tendrían posibilidad de lograr un representante en las Cortes autonómicas, no así Podemos que se queda con un 3,1 por ciento y Se Acabó la Fiesta, con un 0,8 por ciento.

La formación 'Se Acabó la Fiesta', cuya figura más visible en España es Alvise Pérez, se quedaría fuera del Parlamento autonómico, según el CIS, con una estimación del 0,8 por ciento.

Gestión del Gobierno de Mañueco

Un 37,5 por ciento de los encuestados ha calificado la gestión del Gobierno de Castilla y León como "regular", un 36,8 por ciento de "mala o muy mala", y un 24,8 por ciento como "muy buena o buena".

Un 50 por ciento de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones en Castilla y León con "poco o ningún interés", en tanto que un 47,3 por ciento afirma que con "mucho o bastante interés".

El 61 por ciento afirma que a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas lo más importante serán los temas propios de Castilla y León, mientras que el 29,5 por ciento asegura que lo que más le importa son los temas generales de España.

Preferencias a presidente

En cuanto a quien prefieren que sea presidente de la comunidad, Fernández Mañueco es el favorito para el 38,3 por ciento de los encuestados que mencionan a algún candidato, seguido de Carlos Martínez (30,2%) y en tercer lugar Carlos Pollán con un 13,7%.

Elecciones de 2022

Las elecciones autonómicas del 13 de febrero de 2022 en Castilla y León marcaron un antes y un después en la política regional.

La convocatoria anticipada de Alfonso Fernández Mañueco abrió una etapa de incertidumbre que se resolvió en las urnas con una victoria ajustada del Partido Popular, el retroceso del PSOE y la entrada histórica de Vox en las Cortes de Castilla y León.

La suma de PP y Vox alcanzó los 44 escaños, suficientes para asegurar la gobernabilidad con un pacto.

La izquierda, con PSOE y Podemos–IU–AV, quedó en clara desventaja frente a un bloque conservador reforzado.

El PP fue la fuerza más votada con el 31,43 por ciento de los votos y 31 procuradores, pero su resultado no le permitió gobernar en solitario.

La estrategia de Mañueco de adelantar elecciones buscaba reforzar su mayoría tras la ruptura con Ciudadanos, pero el desenlace dejó un panorama más fragmentado de lo previsto.

Fue, sin embargo, la formación naranja la gran perdedora de la cita con las urnas descendiendo de 12 escaños en 2019 a solo uno.

PARTIDO ESCAÑOS % DE VOTO PP 31 31,43 PSOE 28 30,05 VOX 13 17,64 UPL 3 4,3 SY 3 1,53 PODEMOS-IU-AV 1 5,08 Cs 1 4,49 1 1 1,15

El PSOE de Luis Tudanca obtuvo el 30,05 por ciento de los votos y 28 escaños, quedándose a apenas tres representantes del PP.

La gran sorpresa llegó con Vox, que pasó de no tener representación a lograr 13 procuradores y un 17,64 por ciento de los votos.

Este resultado convirtió al partido de Santiago Abascal en clave para la gobernabilidad y marcó la primera vez que entraba con fuerza en un parlamento autonómico de una comunidad histórica como Castilla y León.

La fragmentación electoral dejó espacio para otras formaciones.

Así, Unión del Pueblo Leonés (UPL) consiguió 3 procuradores; Soria ¡Ya!, la plataforma provincial, también irrumpió con 3 escaños, protagonizando uno de los titulares de la noche. Podemos–IU–AV apenas logró un representante, confirmando la caída del espacio morado en la comunidad.

Ciudadanos, que en 2019 había gobernado en coalición con el PP, prácticamente desapareció del tablero político.