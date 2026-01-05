La borrasca Francis congela a Soria

Lunes, 05 Enero 2026 17:54

La borrasca Francis ha dejado congelado el centro peninsular y con ello a Soria.

La temperatura mínima registrada está jornada del 5 de enero ha sido en el observatorio de Lubia, que ha marcado 8,7 grados bajo cero.

En el observatorio de Soria el termómetro ha descendido hasta los 5,4 grados bajo ceros.

La temperatura mínima en Castilla y León se ha registrado en el observatorio de la estación de esquí de la Pinilla, en el Sistema central, en Segovia, con 11,1 grados bajo ceros, seguida de la estación de esquí de La Covatilla, en Salamanca, con 10,2 grados bajo cero.

La temperatura mínima en la Península se ha registrado en Cabaña Verónica, en el parque nacional Picos de Europa, en Cantabria, con 13,6 grados bajo cero.

En Los Pirineos se han dado los tres registros siguientes de temperaturas mínimas: en Cap de Vaqueira (Lérida) se han medido 13,3 grados bajo cero; en Astún-La Raca (Huesca), 12,6 grados bajo cero, y en Port Ainé (Lérida), 11,7 grados bajo cero.