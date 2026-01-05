Convocan movilizaciones en Soria contra "invasión" de Estados Unidos en Venezuela

Lunes, 05 Enero 2026 17:35

El Movimiento por la Paz de Soria ha convocado nuevas movilizaciones para el próximo 10 de enero en Soria capital para denunciar lo que ha calificado como la "invasión" de Estados Unidos en Venezuela.

La concentración está convocada a las siete de la tarde en la plaza Mariano Granados.

El Movimiento Ciudadano por la Paz ha condenado rotundamente, en un comunicado, los bombardeos de estos días en Venezuela y el secuestro del presidente Maduro.

La posición del Movimiento Ciudadano por la Paz no es defender la política del líder venezolano sino la defensa del derecho internacional.

Siguiendo lo establecido por la Carta de Naciones Unidas, EEUU está cometiendo, a su juicio, un crimen de agresión al utilizar la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de otro Estado.



Después del apoyo y financiación del genocidio del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania, EEUU vuelve a vulnerar el derecho internacional con el fin de reafirmar su dominio político en la región y el control estratégico de la energía y las rutas comerciales.



"Estamos asistiendo a otro paso más en la demolición de los pilares del derecho internacional. La escalada de violencia e impunidad de EEUU en el mundo requiere una respuesta inmediata por parte de todos los Estados. La injerencia bélica sobre Venezuela no es un asunto exclusivamente regional, tiene repercusiones globales y como tal, como sociedad civil, debemos exigir a nuestros gobiernos y a la UE para que empiecen a condenar y poner sanciones sobre EEUU para acabar con la política de la fuerza bruta liderada por Trump, Netanyahu y las corrientes reaccionarias que se abren paso en nuestro continente y gran parte del resto de países", ha argumentado.