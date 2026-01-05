La Cabalgata de Reyes de ASPACE Soria vuelve a ser un éxito

ASPACE Soria ha celebrado un año más el éxito de su tradicional Cabalgata de Reyes Magos, una cita que desde 2021 llena de ilusión y magia a los más pequeños y a sus familias.

ASPACE Soria trae a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la entidad con un objetivo muy especial: que puedan escuchar de primera mano los deseos y sueños de los niños y niñas.

Esta iniciativa se ha consolidado como un evento entrañable y muy esperado, reforzando valores como la inclusión, la cercanía y la participación.

La cabalgata se ha desarrollado en un ambiente festivo y cargado de emoción, que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de numerosas personas y colectivos.

Desde ASPACE Soria han expresado en un comunicado su más sincero agradecimiento a todas las personas voluntarias por su esfuerzo, compromiso y dedicación.

De manera especial, ha agradecido la colaboración de las cocineras; de Papá Noel y sus elfos, así como del Cartero Real; de la estrella guía; de los árboles de Navidad, que han aportado color y dinamismo al recorrido; y de los animales llegados de la sabana y de lugares muy lejanos, junto al trineo llegado del Polo Norte con su perra Lía, que han sorprendido y emocionado a los asistentes.

También ha reconocido la participación de los Gaiteros de Cañadahonda y de la Calle Real; de las charangas KomoKieras, El Ruedas y Los Contrabandistas, que han llenado la cabalgata de música; de Festisoria, por su apoyo constante; de la Legión 501, por su implicación altruista, aportando ilusión y espectacularidad a la cabalgata y contribuyendo a que la jornada haya sido aún más especial para los niños y niñas.; de la Cuadra El Robledal, siempre apoyando; y de los Bomberos de Soria, cuya colaboración ha sido fundamental.

"Nuestro agradecimiento a las autoridades asistentes por su respaldo, y a las familias de ASPACE, verdadero motor de esta cabalgata tan especial. Gracias a todos y todas por hacer posible, un año más, que la magia de los Reyes Magos llegue a ASPACE Soria", ha señalado.