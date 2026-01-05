Cuatro veladas musicales en temporada de invierno de En ViBop

Lunes, 05 Enero 2026 16:17

Ls asociación En Vibop ha avanzado la inminente temporada de invierno, que incluye cuatro veladas para los meses de enero, febrero y marzo.

La programación se abrirá este próximo sábado, 10 enero, con una nueva cita musical internacional, gracias a una formación llegada en gira desde Italia de la mano de Raf Ferrari.

Se trata de un prolífico y reconocido pianista, quien presenta el álbum "Waiting for Edo" en formato cuarteto.

Sin duda una oportunidad única para profundizar en el jazz actual del otro lado del Mediterráneo.

El presente mes se completa con Carmen Vela (30 enero), una de las mujeres más jazzeras en la actualidad gracias a su flauta y su propuesta swing-clásico-flamenco-brasileña, plena de luz musical.

Otro concierto estrella es el previsto para el 21 de febrero que juntará en una única velada la guitarra del catalán Albert Vila y su proyecto Organ Trío y la maestría de otro internacional como Perico Sambeat.

Muy atentos a esta fecha, porque En Vibop prevé un lleno asegurado.

Finalizará la temporada el 20 de marzo con la visita de Joan Monné Quartet, también músico catalán que nos ha visitado en varias ocasiones como pianista acompañante, pero que esta vez lo hace con proyecto propio ("New botlles, old wine") como líder y en formato cuarteto pero sin batería; nueva cita ineludible para los amantes del género... otro grande musical.

Entradas no socios a 12 euros, también en telecompra incluyendo gastos de gestión.

Programación

10 enero, sábado: RAF FERRARI Quartet (enlace web) Casino Amistad-Numancia, 20:00.

30 enero, viernes: CARMEN VELA Quartet (enlace web) Casino Amistad-Numancia, 20:00.

21 febrero, sábado: ALBERT VILA Organ Trio ft. PERICO SAMBEAT (enlace web) Pantera Club, 20:00.

20 marzo, viernes: JOAN MONNÉ Quartet (enlace web) Casino Amistad-Numancia, 20:00.

Redes 'en ViBop' actualizadas aquí http://linktr.ee/envibop