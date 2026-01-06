El sorteo de "El Niño" 2026 no sonrie a Soria
El sorteo extraordinario de “El Niño” ha vuelto a pasar de largo por Soria. Los grandes premios no han sonreído a la provincia.
La borrasca Francis congela a Soria
https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional
Lista de números premiados en el Sorteo del Niño 2026
Primer premio (200.000 euros al décimo)
– 06.703
Este número está dotado con dos millones de euros a la serie, 200.000 euros al décimo, y ha estado muy repartido por toda la geografía española. Ha caído en Benavente (Zamora), Alfafar (Valencia), Mataró (Barcelona), Chirivella y Castellón de Rugat (Valencia), Moral de Calatrava (Ciudad Real) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), entre otros.
Segundo premio (75.000 euros al décimo)
– 45.875
Se ha vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almeria), Barcelona, Aranjuez (Madrid) y en Madrid capital.
Tercer premio (25.000 euros al décimo)
– 32.615
Se ha vendido en Burgos y en Granada.
Terminaciones premiadas con 3.500 euros al décimo
– 3682
– 1829
Terminaciones premiadas con 1.000 euros al décimo
– 367
– 643
– 156
– 325
– 511
– 058
– 457
– 510
– 510
– 861
– 640
– 400
– 887
– 392
– 248
Terminaciones premiadas con 400 euros al décimo
– 27
– 54
– 37
– 44
– 94
Reintegros premiados con 20 euros al décimo
– 3