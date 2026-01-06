El sorteo de "El Niño" 2026 no sonrie a Soria

Martes, 06 Enero 2026 12:48

El sorteo extraordinario de “El Niño” ha vuelto a pasar de largo por Soria. Los grandes premios no han sonreído a la provincia.

https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

Lista de números premiados en el Sorteo del Niño 2026

Primer premio (200.000 euros al décimo)

– 06.703

Este número está dotado con dos millones de euros a la serie, 200.000 euros al décimo, y ha estado muy repartido por toda la geografía española. Ha caído en Benavente (Zamora), Alfafar (Valencia), Mataró (Barcelona), Chirivella y Castellón de Rugat (Valencia), Moral de Calatrava (Ciudad Real) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), entre otros.

Segundo premio (75.000 euros al décimo)

– 45.875

Se ha vendido en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almeria), Barcelona, Aranjuez (Madrid) y en Madrid capital.

Tercer premio (25.000 euros al décimo)

– 32.615

Se ha vendido en Burgos y en Granada.

Terminaciones premiadas con 3.500 euros al décimo

– 3682

– 1829

Terminaciones premiadas con 1.000 euros al décimo

– 367

– 643

– 156

– 325

– 511

– 058

– 457

– 510

– 510

– 861

– 640

– 400

– 887

– 392

– 248

Terminaciones premiadas con 400 euros al décimo

– 27

– 54

– 37

– 44

– 94

Reintegros premiados con 20 euros al décimo

– 3