Soria vuelve a encabezar gasto por habitante en sorteo de "El Niño"
El Sorteo Extraordinario del Niño, el segundo en importancia de la Lotería Nacional, ha repartido este martes, día de Reyes, 770 millones de euros. A Soria no le ha sonreído la fortuna, aunque haya vuelto a encabezar la consignación de lotería por habitante.
El sorteo de "El Niño" 2026 no sonrie a Soria
El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido, en la edición de este recién estrenado 2026, una facturación total de 864.682.360 euros, según datos provisionales.
Estas cifras vuelven a poner de manifiesto la relevancia que tiene el Sorteo de la Lotería de El Niño en nuestro país.
Se trata del segundo Sorteo más importante del año de Lotería Nacional, solo superado por el Sorteo Extraordinario de Navidad, y pone cada 6 de enero el colofón al período navideño.
Soria ha vuelto a ser la provincia española con más gasto en lotería por habitante, con una media de 53,76 euros.,