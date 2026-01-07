Más de 80.000 vehículos en Soria, con una antigüedad media de casi 17 años

Miércoles, 07 Enero 2026 08:27

El parque de vehículos en Soria supera las 80.000 unidades, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico, con una antigüedad media de 16,75 años.

https://paneldatos.dgt.es/MicroStrategyLibraryGuest/app/A21CBE7011EC42DC71650080EF457DF5/34900D0CAA457AEBCB3A5CA8A28A885A/K3469807EE14C3C9F62E942BFF0ED0763--KC0BCB9BDC346CEBB2A5499A7DCE0B0D5

El 8 por ciento de los vehículos matriculados en la provincia (6.471) tenía menos de cuatro años en 2024.

Entre 4 y 9 años había 15.615 vehículos, el 19,30 por ciento del parque de vehículos en la provincia.

Más de la mitad, el 54,39 por ciento de los vehículos, tenía entre 10 a 24 años de antigüedad y el 18,31 por ciento (14.818) tenía más de 24 años en 2024.

El 58,84 por ciento (47.607) eran vehículos que usaban diésel mientras el 37,86 (30.632) utilizaban gasolina.

Tan sólo un 3,02 pòr ciento (2.443 vehículos) utilizaban otros tipos de propulsión.

De todo el parque de vehículos, el 64,72 por ciento (52.360) eran turismos.

Además, en 2024, había matriculadas en Soria 8.207 furgonetas (10.14 por ciento), 6.589 camiones (8,14 por ciento), 5.974 motocicletas (7,38 por ciento), 2.318 ciclomotores (2,87 por ciento) y otros vehículos 5.347 (6,61 por ciento).

La antigüedad del parque de vehículos de Soria sigue la tendencia de Castilla y León, que ocupa el segundo puesto en el ranking regional de vehículos más “viejos”, con 16,82 años de media, sólo superada por Extremadura (16,83 años), casi dos años por encima de la media nacional.

De los 1.980.534 vehículos de la Comunidad, el 55,41 por ciento tiene entre 10 y 24 años, el 18,92% entre cuatro y nueve; el 18,07 por ciento más de 25 años y el 7,61% menos de cuatro, recoge Ical.

El parque de vehículos más nuevo hay que buscarlo en Madrid, con una media de 11,46 años, seguida de País Vasco (14,53), Comunidad Valenciana (14,68).