AEMET confirma nueva jornada de frío polar en Soria

Miércoles, 07 Enero 2026 09:09

La Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) ha previsto para este 7 de enero una nueva jornada de frío polar en Soria, con nevadas en el norte y heladas generalizadas.

Las temperaturas mínimas en Soria capital serán de 5 grados bajo cero y las máxima, de tres grados.

La predicción meteorológica es de un día nuboso o cubierto con precipitaciones que pueden ser en forma de nieve en el noroeste preferentemente.

En el resto de la provincia, AEMET prevé una jornada poco nubosa con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este y Sistema Central.

La cota de nieve subirá a los 1.000 o 1.200 metros.

Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios y las máximas irán en aumento.

La AEMET ha lanzado para esta jornada una alerta de aviso rojo en Molina de Aragón con temperaturas que pueden bajar hasta -14°C a primera hora.