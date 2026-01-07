Solo dos cuadrillas de San Juan 2026 están vacantes

Miércoles, 07 Enero 2026 11:56

Dos cuadrillas de las fiestas de San Juan 2026 están vacantes a la espera de parejas voluntarias.

El Ayuntamiento de Soria ha confirmado hoy que se han presentado dos parejas voluntarias para las cuadrillas de La Cruz y San Pedro y La Mayor.

Con ello, siguen vacantes las cuadrillas de Santa Catalina y San Juan.

La primera reunión con las parejas candidatas será este próximo viernes, con la correspondiente comisión de Festejos, a las 19:30 horas.

Hace cinco días, el Ayuntamiento de Soria notificó que había cuatro cuadrillas sin parejas voluntarias, tras aumentar una con la llegada de 2026. A las cuadrillas de La Cruz y San Pedro, Santa Catalina y San Juan, vacantes desde hace meses, se unió la de la Mayor.

Las fiestas de San Juan 2026 comenzaron el Martes a Escuela, con trece solicitudes registradas para ser jurados voluntarios el próximo año, con ocho parejas.