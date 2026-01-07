Miércoles, 07 Enero 2026
Solo dos cuadrillas de San Juan 2026 están vacantes

El Ayuntamiento de Soria ha confirmado hoy que se han presentado dos parejas voluntarias para las cuadrillas de La Cruz y San Pedro y La Mayor.

Con ello, siguen vacantes las cuadrillas de Santa Catalina y San Juan.

La primera reunión con las parejas candidatas será este próximo viernes, con la correspondiente comisión de Festejos, a las 19:30 horas.

Hace cinco días, el Ayuntamiento de Soria notificó que había cuatro cuadrillas sin parejas voluntarias, tras aumentar una con la llegada de 2026. A las cuadrillas de La Cruz y San Pedro, Santa Catalina y San Juan, vacantes desde hace meses, se unió la de la Mayor.

Las fiestas de San Juan 2026 comenzaron el Martes a Escuela, con trece solicitudes registradas para ser jurados voluntarios el próximo año, con ocho parejas.

