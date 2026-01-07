Ganadores de La Ruta de los Belenes en Soria

Miércoles, 07 Enero 2026 13:40

Ya hay ganadores de la cuarta edición de La Ruta de los Belenes, iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Cámara de Soria.

El jurado profesional ha decidido que la academia de idiomas Oui & Yes es el establecimiento que ha mostrado el Mejor Belén del concurso de escaparates navideños en su conjunto, un premio que está dotado con 1.000 euros y diploma.

Se trata de un Belén que ha integrado sus servicios con banderas de diferentes países y mensaje de paz.

El jurado profesional también ha elegido el Belén más original, galardón que ha recaído en Soria Gráfica, por su trabajo e integración de elementos de papel.

Por su parte, el público ha decidido que el premio al Belén más popular se lo lleve Librería Las Heras, que aúna nacimiento y árbol de Navidad. Estos dos últimos galardones están dotados con 500 euros y diploma cada uno.

El Belén de Librería Las Heras recibió un total de 193 votos, seguido del presentado por Casa Bella, al que votaron 167 personas. En tercer lugar quedó el Belén de Soria Gráfica, con 89 votos.

La plataforma del concurso de La Ruta de los Belenes recibió un total de 846 votos.

Entre todas las personas que votaron, diez resultaron ganadoras del sorteo y recibirán un vale de compra de 100 euros cada uno para canjear entre los establecimientos participantes:

Chefi Gómez

María Gloria Blasco Jiménez

Bárbara Giordano

Estela Pardo Salas

Tere de Miguel Machín

María Sol Gómez Peñaranda

Eva Mª La Orden Llorente

María Murillo Bailo

Concha García

Rodrigo Puras Ridruejo

Suplentes:

José Luis Peñaranda Niño

Fátima Lafuente

Carlos Navarro Gimeno

Maria Hernández Sanz

Elena Corredor García

Elizabeth Lamas Sarmiento

Nerea Blázquez Zayas

Miguel Ángel Moreno Antón

Lorena Rodríguez

Felipe Cid Martínez

En esta actuación de promoción comercial han participado 36 establecimientos comerciales de Soria capital, que han mostrado sus Belenes en esta Navidad.

Por otro lado, también se ha realizado el sorteo entre las personas que han localizado los “personajes o elementos intrusos” que los establecimientos han incorporado a sus belenes. Se sorteaban otros 10 vales de compra de 100 euros cada uno. Aquí están los ganadores:

Begoña Andrés Frías

Milagros Muñoz Romera

Marta Alcubilla Verde

Ana Jiménez Alonso

Aren García Garrido

Rosa María Pinilla Domínguez

David Esteban Pérez

Cynthia Ariel Ramos Montoya

María Jiménez Alonso

María Calvo Herrero