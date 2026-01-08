Convocadas 4.527 plazas para ser militar de tropa y Marinería

Jueves, 08 Enero 2026 09:41

En el Boletín Oficial del Estado de hoy, 8 de enero, ha sido publicada la primera oferta de 2026 de plazas para el acceso a la condición de militar de Tropa y Marinería de las Fuerzas Armadas españolas, con un total de 4.527.

De todas ellas, 3.204 son para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

Las plazas ofertadas se distribuyen a lo largo de toda la geografía española, en multitud de unidades y con una gran variedad de especialidades.

320 de éstas podrán ser cubiertas por extranjeros que tengan nacionalidad de alguno de los países de Hispanoamérica (excepto Cuba).

Desde el año pasado se ofertan plazas para acceder directamente a especialidades técnicas que anteriormente sólo se podían obtener una vez ingresado como militar con alguna especialidad operativa. Ahora también podrán sumar más puntos los deportistas de alto nivel y aquellos que tengan un título de técnico de grado medio en ciertas especialidades (electromecánica de vehículos, en sistemas microinformáticos y redes, etc.,).

Como novedad se han modificado las pruebas físicas para el acceso.

La fecha límite para solicitar cita para realizar las pruebas es el 22 de febrero.

Desde la Subdelegación de Defensa en Soria, situada en el número 16 de la avenida Duques de Soria (frente al Centro Cívico Bécquer), en horario de atención al público (09:00 a 14:00), se asesorará a todo aquel que esté interesado en optar a alguna de las plazas.

Para más información, Sección de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Soria. Tlf: 975239252.

Correo electrónico: reclutamientosoria@oc.mde.es.