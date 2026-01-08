Rey achaca a la Junta que Soria crezca menos que Teruel y Cuenca

Jueves, 08 Enero 2026 11:50

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha censurado a la patronal, por achacar el menor crecimiento económico en Soria a la falta de intensidad de las ayudas de funcionamiento, ya que, a su juicio, a quien hay que mirar es a la Junta y a su presidente, por su falta de implicación.

En Cuenca y Teruel, otras provincias con esta política, han descendido más el desempleo que en Soria, ha apuntado Rey.

Por ello ha apuntado que la responsabilidad es más de la Junta.

Soria se ha desangrado en algunas empresas, ha señalado, como Losán, y tiene en marcha un ERTE con 400 trabajadores en Ólvega, mientras la Junta destina 78.000 euros para hacer un gimnasio para las empresas del PEMA en las Cúpulas de la Energía, y 600.000 euros en centro de formación de profesorado, ha censurado.

Rey ha cuestionado quien mantendrá este gimnasio y la cafetería prevista en una de las cúpulas y ha pedido que sería mejor destinar ese dinero a ayudas a los polígonos industriales de la provincia y de Soria capital.

“Hay que mirar a Mañueco y a la Junta del motivo por el que Soria no crece como Teruel y Cuenca”, ha criticado.

Rey, en cuanto al número período de las ayudas de funcionamiento, ha confíado en una mejora en los presupuestos del Estado, pero ha lamentado la falta de compromiso regional para complementarlas.

El senador socialista Javier Antón ha resaltado las cuatro grandes infraestructuras que el Gobierno está desarrollando en Soria, fundamentales para toda la provincia, a su juicio, al generar oportunidades: centro de procesamiento de datos de Seguridad Social, al 70 por ciento ejecutado, con inversión de 200 millones y 60 empleos a generar; centro nacional de fotografía, con 5,5 millones de inversión y en “12 meses podremos contar con esta infraestructura y será el referente de todos los fotógrafos nacionales e internacionales", y el centro de acogida de refugiados, que generará 40 empleos, y el centro Numancia, en el polígono de Valcorba, que espera se pueda licitar este año.

“Si se suman los 550 millones en fondos europeos, hablamos que entre 2025 a 2026 posiblemente sean los años de mayor inversión publica del Estado en toda la democracia y lo tenemos que aprovechar”, ha resaltado.

Antón ha pedido adaptar los ciclos formativos para generar titulados en Soria.

En Adif hay tres grandes retos en 2026: adjudicación de la remodelación del Cañuelo, con 5,5 millones; remodelación, por 2,2 millones, diez pasos a nivel en tramo Soria-Torralba, y remodelación del viaducto, con barrera antisuicidios.

En estos momentos hay dos tramos en ejecución en Langa-Aranda y la Fuensáuco-Villar del Campo, cuya apertura está prevista para 2028 o 2029.

Para 2026, Antón ha deseado que se tengan noticias para posibles licitaciones en tramo Ágreda-Tarazona.

La reapertura del tramo Torralba-Soria se ha retrasado a abril de 2026, por contratiempos en uno de las zonas.

La incorporación de tercer servicio, en el que quieren tener colaboración en financiación con Junta, es una propuesta en negociación con Renfe, como se ha hecho en Castilla-La Mancha.

“La electrificación va en paralelo al estudio de viabilidad Soria-Castejón-enlace AVE”, ha emplazado.