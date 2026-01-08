Cámara y Junta facilitan a pymes 12 sesiones formativas sobre necesidades digitales

Jueves, 08 Enero 2026 12:57

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Soria, de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), arranca los próximos meses con la puesta en marcha de un ciclo de formaciones en el marco del programa ‘Innova para pymes’ para ayudar a las empresas en los aspectos más importantes en el campo de la digitalización y las áreas clave mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Se trata de un programa basado en la sensibilización tecnológica para incrementar la rentabilidad, reducir costes y ahorrar tiempo en la gestión diaria de las pymes a través de la aplicación de las TIC.

En este sentido, a lo largo de los próximos meses, la Cámara desarrollará, tanto de forma presencial como online, un total de 12 formaciones que proporcionarán nuevos conocimientos o complementarán los que ya se tienen, para el desarrollo de las pymes centradas en el marketing digital y comunicación, comercio y electrónico, la ciberseguridad o la gestión interna para mejorar su competitividad.

Estas píldoras están dirigidas de forma gratuita a empresas de menos de 250 trabajadores y menos de cincuenta millones de euros de facturación y las inscripciones podrán realizarse a través de la web de la Cámara: www.camarasoria.com.

De este modo, las temáticas abarcarán desde distintas herramientas de Inteligencia Artificial, hasta la factura electrónica o la gestión de redes sociales, entre otras.

Este programa se enmarca en el marco del convenio transversal, pionero en España, entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad para contribuir en el desarrollo digital de nuestras empresas.

CALENDARIO DE PÍLDORAS: