El periodista Rubén Amón cierra ciclo taurino de Navidad de asociación Celtiberia

Jueves, 08 Enero 2026 13:09

El periodista Rubén Amón cierra mañana viernes, 9 de enero, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia de Soria el 40 ciclo taurino de Navidad que organiza la Asociación cultural taurina flamenca Celtiberia.

Amón presentará su libro "Morante. Punto y aparte" a las 20,15 horas con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

Amón expone en su libro las razones y sin razones por las que el mejor torero que ha visto, Moratne de la Puebla, se ha convertido en fenómeno de masas, en ídolo contracultural y en representación artística extrema.

"Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden. La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025", ha subrayado el autor.

Amón ha querido capturar el instante antes de que se disuelva. Narrar lo que ha pasado sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo.

Porque el morantismo no es una moda: es un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia.

El resultado es una obra viva, literaria, crítica y apasionada, que no pretende domesticar a Morante, sino acompañar su enigma, según se puede leer en la presentación de libro.