El Portal de Empleo de Correos cierra inscripciones el 12 de enero

Jueves, 08 Enero 2026 13:57

CCOO, sindicato mayoritario de Correos y del Sector Postal, ha recordado a todos los trabajadores de Soria que continúa abierto el plazo de inscripción en el nuevo Portal de Empleo de Correos hasta el próximo 12 de enero.

Se trata de una herramienta impulsada por el sindicato, a través de la negociación, para facilitar la contratación temporal en aquellas provincias, localidades y puestos en los que, por razones varias, no se encuentran candidatos/as a través del vigente sistema de Bolsas de Empleo.

El Portal permite que cualquier persona interesada en trabajar en Correos pueda inscribirse de forma telemática y optar a contratos temporales en los puestos operativos de reparto, oficinas y centros logísticos, siempre respetando el derecho preferente de contratación de las personas integrantes de las Bolsas de Empleo oficiales.

Desde CCOO se ha subrayado que esta medida, de carácter transitorio y renovable -solo en caso de necesidad- y por acuerdo sindical, no sustituye a las Bolsas de Empleo, sino que las complementa.

No genera derecho automático a contratación, pero sí puede ser una oportunidad real de acceso al empleo en Correos, especialmente de cara a la próxima oferta de empleo y a la futura incorporación a las Bolsas de contratación temporal.

CCOO ha garantizado, mediante la negociación, mecanismos de control, transparencia y orden en los llamamientos, evitando usos arbitrarios del Portal y protegiendo los derechos del personal eventual.

Las personas interesadas, como se ha dicho, pueden inscribirse hasta el 12 de enero y obtener información detallada en la Sección Sindical de CCOO de Soria, donde se ha habilitado un punto de atención específico para resolver dudas y orientar sobre el acceso al empleo en Correos.