San Juan, única cuadrilla sin jurados voluntarios para las fiesta de San Juan 2026

Jueves, 08 Enero 2026 15:30

La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Soria celebrará este viernes la primera reunión con las parejas voluntarias para las fiestas de San Juan 2026 y lo hará con sólo una cuadrilla vacante.

Este jueves se ha conocido una nueva pareja voluntaria para asumir la responsabilidad de organizar las fiestas de San Juan en la cuadrilla de Santa Catalina, la del barrio de San Pedro, según ha confirmado el propio Ayuntamiento de Soria.

Con ello, la reunión que mañana viernes se celebrará a las 19:30 horas en el Ayuntamiento de Soria, entre la comisión de Festejos y los jurados voluntarios, se realizará con sólo una cuadrilla sin candidatos voluntarios: Es la de San Juan.

En los primeros días de enero se han presentado tres parejas para ser jurados de sendas cuadrillas.

Las fiestas de San Juan comenzarán el 24 de junio, Miércoles el Pregón.