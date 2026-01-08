La Junta insta de nuevo al Gobierno a autorizar modificación del aeródromo de Garray

Jueves, 08 Enero 2026 16:02

La Junta de Castilla y León ha solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Gobierno de España, que siga instruyendo el procedimiento de autorización de la modificación del aeródromo de Garray y la solicitud de cambio de gestor mientras se formaliza el traspaso de la competencia.

Así ha respondido el Gobierno regional a la contestación ofrecida por escrito al senador popular José Manuel Hernando, que aseguraba que la responsabilidad en la tramitación de esta modificación era de la Junta.

El Gobierno regional ha recordado que el 12 de abril de 2025 solicitó iniciar las negociaciones para el traspaso de funciones y servicios en materia aeroportuaria, aeródromos y helipuertos que no tengan la calificación de interés general, en aras se seguir avanzando en la colaboración que mantiene con el Estado en esta materia.

Para ello se han mantenido reuniones de carácter técnico entre representantes de la Administración General del Estado y de la Comunidad de Castilla y León para el estudio de la asunción de funciones por la Comunidad autónoma en las materias citadas y como consecuencia de ello, la Junta ha recibido un informe de la Subdirección General de Relaciones Bilaterales con la Comunidades Autónomas que tiene por objeto analizar los medios personales, que pudieran verse afectados por el traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado en relación con estas competencias.

Este informe, según ha señalado la Junta, está siendo analizado ya que pudiera afectar no soilo a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

La Junta ha confiado en que tras el desarrollo de las reuniones se pueda desbloquear el asunto ya que el traspaso tiene que materializarse, según ha insistido, en un acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias, que se aprueba por un Real Decreto donde se determinan y valorar los medios que se traspasan y los plazos.

Por comunicación fechada el pasado 24 de junio, la Junta devolvió el expediente del aeródromo de uso restringido en Garray a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, “hasta que se formalice el acuerdo y se produzca la efectividad del traspaso de funciones y servicios a favor d ela Junta en la competencia de aeródromos de uso restringido”.

Malestar en Diputación

El vicepresidente tercero de la Diputación, José Antonio de Miguel, al frente del proyecto del aeródromo, ha recordado que en octubre de 2024 la empresa Airpull, que gestiona la instalación, comunicó a la institución provincial que AESA estaba a punto de dar la autorización y, un mes después, llegó el informe del abogado del Estado, que ha terminado bloqueando este proyecto.

Mientras el Gobierno de España, en Consejo de Ministros, no apruebe lo que se negocie en una Comisión para las Transferencias, la competencia sigue estando en manos del Gobierno, ha reiterado De Miguel.

“Desde el 2017, AESA ha estado pidiendo informes y certificaciones. Hasta que la transferencia no sea efectiva, la sigue teniendo”, ha subrayado.

De Miguel ha advertido que la Junta de Castilla y León lleva comprometiendo una inversión inicial de 4 millones de euros dese 2020 para ampliar el aeródromo, que se han convertido, con el paso del tiempo y el aumento de los costes, en seis millones.

“Nos están causando un perjuicio económico tremendo, aparte de que muchas empresas vienen y como estamos como estamos, se van”, ha lamentado.

De Miguel ha recordado que han encargado a un bufete de abogados que emitan un dictamen sobre la situación y los derechos que puede tener la Diputación en este asunto y si se puede acudir a tribunales para demandar responsabilidades a la Administración competente.

“Estamos en una indefensión tremenda”, ha censurado.

La Diputación tiene paraliza inversiones propias, con encargo a Tragsa, para montar más hangares y hay empresas que quieren construir instalaciones fijas, pero el aeródromo sigue bloqueado.

Tramitación sin firma

Por su parte, Luis Rey, secretario general del PSOE de Soria, ha asegurado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada para realizar un balance de la gestión del Gobierno en Soria en 2025, que tuvo ocasión de hablar con la directora general hace poco sobre este asunto y ha señalado que lo que el Gobierno ha trasladado en la respuesta parlamentaria al senador popular José Manuel Hernando es lo que hace tiempo “tuve ocasión de trasladar en una rueda de prensa y es que la pelota estaba en el tejado de la Junta de Castilla y León, que no quiere resolverlo”.

En este sentido ha reiterado que AESA está dispuesta a realizar toda la tramitación menos firmar, porque entiende, a la luz del informe del abogado del Estado, que no puede, “por ser una competencia autonómica desde el año 2007”.

Rey ha acusado a la Junta de no hacer nada desde 2007 para desarrollar esta competencia incluida en el Estatuto de Autonomía.

“Tengo el compromiso de AESA de hacer toda la tramitación hasta la firma; desde la autorización de la nueva empresa de gestión hasta la evaluación y correcciones del proyecto. Lo que fuera necesario; lo único que tiene que buscar la Junta es un técnico responsable de esta competencia que firma, porque todo el trabajo se lo hacen”, ha reiterado.

Además ha señalado que la Diputación ha tenido problemas con el desarrollo de la ampliación del aeródromo –terrenos- y han buscado en lugar de la solución, una excusa.