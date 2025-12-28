El Ayuntamiento de Soria lanza su penúltimo proyecto estrella en la ciudad

Domingo, 28 Diciembre 2025 13:58

Como es Navidad, el Ayuntamiento de Soria ha resuelto en el pleno extraordinario de hoy desplegar medidas estrella para los ciudadanos enfocadas a promocionar la vivienda pública.

Crónica de Inocencio Arias jr

En concreto el foco se ha puesto en la vivienda social, desarrollando un proyecto para el que se va a poner a disposición la superficie que ocupa el pino de luces frente a la dehesa, ampliando el radio de su planta en cinco metros más, lo que permitirá la construcción de un edificio pinacular bien integrado en la estética del parque, como elemento de transición de dicho espacio verde con la parada- intercambiador de autobuses y con la plaza multiusos en que se enclavará el nuevo y moderno edificio.

Este constará de seis alturas, la planta baja con seis apartamentos, la primera con cinco, la segunda cuatro, y así sucesivamente, el número de viviendas por planta, que se destinarán a albergue municipal para personas sin techo, disminuirá progresivamente hasta el piquito final, que se llamará casita de Papá Noel y servirá a partir del próximo año para que el alcalde Carlos Martínez y el rey (no el mago, ni Felipe, sino el del Ayuntamiento) prediquen el pregón de Navidad.

Pasada la navidad se utilizará como vivienda para el portero y punto de vigilancia contra incendios.

El alcalde se ha mostrado muy satisfecho y ha manifestado que como en las fiestas de Tardelcuende le resultó muy satisfactorio viajar en papamóvil, el año que viene arribará hasta el pico del edificio en el trineo o tren de papá Noel, por gentileza de los feriantes de la plaza y allí, desde la estrella, bendecirá en esa próxima ocasión a todos las sorianas y sorianos y espera que a todas las castellano leonesas y leoneses, que seguro ya le habrán refrendado.

El proyecto se financiará con esos fondos europeos, que ya viene utilizando el Ayuntamiento para obras diversas, de lucha contra la pobreza.

Para dar a conocer el proyecto, durante el día de hoy, alcalde y Rey saludarán con sus gorros de Papá Noel en el pino de luz (en esta ocasión se mezclarán con el vulgo en la parte baja).

Antes recorrerán el Collao y calles anejas y a todos los sin techo que se encuentren les regalarán gorros navideños de los más abrigados que haya, así como guantes y calcetines.

También les harán partícipes del nuevo proyecto que se va a realizar en su beneficio.