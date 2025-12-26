Deporte y música se acercan por Navidad al hospital Santa Bárbara de Soria

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:40

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) continúa con su programación de Navidad. El deporte y la música se han acercado hasta el hospital Santa Bárbara de Soria.

El pasado 19 de diciembre, el Club Triatlón Soriano visitó el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Santa Bárbara

Además, la música ha amenizado las dependencias hospitalarias durante estos días: el 23 de diciembre, la clarinetista Cristina Fernández Lafuente y el flautista Juan Díez Ayuso interpretaron unas piezas musicales en Rehabilitación y Oncología; y ese mismo día, el trompetista Marcos Ortega y el pianista Héctor A. Pérez ofrecieron una serie de miniconciertos en diferentes estancias del hospital.