Viernes, 26 Diciembre 2025
Buscar
Muy nuboso con probabilidad de llovizna
3.3 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Deporte y música se acercan por Navidad al hospital Santa Bárbara de Soria

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) continúa con su programación de Navidad. El deporte y la música se han acercado hasta el hospital Santa Bárbara de Soria.

El pasado 19 de diciembre, el Club Triatlón Soriano visitó el Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Santa Bárbara

Además, la música ha amenizado las dependencias hospitalarias durante estos días: el 23 de diciembre, la clarinetista Cristina Fernández Lafuente y el flautista Juan Díez Ayuso interpretaron unas piezas musicales en Rehabilitación y Oncología; y ese mismo día, el trompetista Marcos Ortega y el pianista Héctor A. Pérez ofrecieron una serie de miniconciertos en diferentes estancias del hospital.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 95429

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia