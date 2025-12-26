Cancanilla de Málaga y Remedios Reyes, en velada flamenca de ciclo taurino de Navidad

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:18

La Asociación Cultural Taurina Flamenca Celtiberia organiza, dentro de su Ciclo Taurino de Navidad, su ya tradicional Velada Flamenca que este año cumple su XXVIII Edición.

En esta ocasión, mañana sábado, día 27, en el Teatro Palacio de la Audiencia, actuarán los cantaores Cancanilla de Málaga y Remedios Reyes.

Junto a ellos estará el tocaor Juan José Benjumea y los palmeros Tate y Cepa Núñez.

El concierto comenzará a las 20,30 horas y las entradas a 15 euros se pueden adquirir en la página oficial del teatro www.teatropalaciodelaaudiencia.com o en taquilla una hora antes.

Cancanilla de Málaga

Sebastián Heredia Santiago nació en 1951, en Marbella (Málaga). Proviene de una familia de rancio abolengo flamenco.

Aparte de cantaor, conoce los entresijos del baile a la perfección. Se inició en compañías como la de José Greco y la de Lola Flores.

En 1998 ganó el Premio «Enrique El Mellizo», en el XV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Desde hace un tiempo hasta hoy, Cancanilla está recibiendo por parte de la afición el reconocimiento que merecen sus muchos años de formación y profesionalidad en los tablaos madrileños o en los mejores festivales del calendario flamenco,compartiendo cartel con Camarón, Fosforito, José Mercé, José Menese, Chano Lobato, un largo etcétera de compañeros de profesión.

Es un cantaor de cuadratura rítmica perfecta que suele añadir a sus bulerías unas graciosas ‘pataíllas’.

En la edición de 2007 de ‘Málaga en Flamenco’ Cancanilla fue sin duda uno de los cantaores más laureados y jaleados tanto por el público como por la prensa.

Remedios Reyes es una cantaora gitana de Chiclana de la Frontera. Nace en el seno de una familia de cantaores por parte paterna, emparentada con Pansequito, y por la rama materna es nieta de Antonio Jarrito y sobrina nieta de Roque Montoya Jarrito,y a la vez hermana del cantaor Antonio Reyes.

Cantaora con un eco especial, dominando los cantes ortodoxos como los más festeros, donde siempre termina sus actuaciones descalzándose, y cantando y bailando por bulería. Tras su paso por la Bienal de Sevilla es proclamada ganadora del primer Premio Nacional Antonio Mairena.