El Sistema VIOGEN mantiene seguimiento a 250 casos activos

Viernes, 26 Diciembre 2025 09:44

La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria mantiene en seguimiento en torno a 250 casos activos dentro del Sistema VIOGEN, la herramienta del Ministerio del Interior que coordina la protección policial de las víctimas de violencia de género y ajusta el nivel de riesgo con revisiones periódicas y medidas asociadas.

De esos casos, el 58 por ciento corresponden a Soria capital y el 42 por ciento restante, al resto de la provincia.

De los casos viogen activos, el 3 % son de menores de 18 años, el 29 % son de mujeres de entre 18 a 30 años, el 42 % son de entre 31 a 45 años, el 23% son mujeres de 46 a 64 años y el 3 % restante son mayores de 64 años.

El informe detalla además recursos de especial relevancia para casos de mayor riesgo.

La provincia cuenta con 27 casos con dispositivo telemático COMETA, un sistema de control de medidas judiciales que permite supervisar a distancia el cumplimiento de órdenes de alejamiento mediante dispositivos electrónicos.

También figuran 15 casos con ATENPRO, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, que ofrece atención inmediata y localización a través de un terminal conectado con un centro de atención las 24 horas.

En la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, celebrada este mes de diciembre, se analizó el balance de la Unidad.

El subdelegado del Gobierno destacó que “la protección funciona cuando existe coordinación real y respuesta rápida” y valoró el trabajo diario de la Unidad “por su capacidad para unir recursos, acompañar a las víctimas y sostener una red que llega a cada municipio cuando hace falta”.

Próximas actuaciones

El informe identifica líneas de trabajo para las próximas semanas y meses.

Entre ellas figura la firma de adendas a los Procedimientos Operativos con las policías locales de Ágreda y El Burgo de Osma–Ciudad de Osma para incorporar los criterios de la Instrucción 1/2025, la continuidad de la formación del Plan Director y la participación en la formación de Fichas CUVI, un instrumento de valoración y recogida de información que facilita una respuesta homogénea ante situaciones de violencia.

Se prevé también una formación específica en coordinación con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), la elaboración de la Memoria anual de 2025 y nuevas sesiones de formación “Punto Violeta” en unidades de la Administración General del Estado, además de reuniones técnicas sobre explotación sexual, coordinación en agresiones sexuales y refuerzo de actividades de sensibilización hacia personas dependientes o con discapacidad.

La Unidad continuará la difusión de recursos esenciales para la protección y la salida de la violencia: el Centro de Crisis 24 horas ATIENDO, el teléfono 016, los servicios de atención psicológica en sede policial y judicial, la aplicación AlertCops y el Canal Prioritario para alertas, junto con el resto de herramientas disponibles para víctimas y su entorno. El objetivo es que cualquier mujer sepa a dónde acudir y encuentre una respuesta coordinada, tanto en la capital como en los pueblos.

Coordinación

La Unidad de Violencia sobre la Mujer actúa como pieza de coordinación de la Administración General del Estado en la provincia. Su tarea se apoya en el seguimiento individualizado de cada caso y en la conexión permanente con los operadores clave. El informe presentado por la responsable de la Unidad, María Teresa Lerma, subraya la relación habitual con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), es decir, Guardia Civil y Policía Nacional, además de las policías locales.

A esa coordinación se suman la Fiscalía, la Oficina de Asistencia a las Víctimas (OAV), los servicios sociales del Ayuntamiento de Soria y de la Diputación Provincial, el sistema sanitario, el ámbito educativo y entidades del tercer sector que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad.

En el periodo analizado, la Unidad celebró y dinamizó Mesas de Coordinación Policial en distintos puntos de la provincia. Estas mesas son espacios operativos en los que los cuerpos policiales y los agentes implicados comparten información, revisan protocolos y ajustan la respuesta ante casos activos. El informe recoge la celebración de mesas y del Plan Rural en Ágreda, Almazán y El Burgo de Osma–Ciudad de Osma, además de las mesas de coordinación en Soria correspondientes a ambos semestres. Este trabajo incluyó la actualización de los Procedimientos Operativos entre FFCCSE y policías locales en Soria y Almazán, en coherencia con la Instrucción 1/2025, que marca criterios de coordinación y reparto de funciones en el sistema VIOGEN.

Por otra parte, este año, los Reconocimientos Meninas 2025 que otorga la Delegación del Gobierno en Castilla y León han correspondido, en la provincia de Soria, a CONVIVE Fundación Cepaim, por su trabajo sostenido en la atención, acompañamiento y empoderamiento de mujeres, con especial foco en mujeres migrantes y en situación de vulnerabilidad, así como por su contribución a la prevención de las violencias machistas.

En el mes de diciembre, la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria organizó la representación teatral de “Nunca me gustaron tus besos”, interpretada por la actriz soriana Tatiana Ramos, una propuesta cultural vinculada a la sensibilización frente a la violencia machista, que se ofreció el 3 de diciembre en el Espacio Santa Clara.

Plan director en centros educativos

El balance incorpora una intensa actividad de prevención y sensibilización, con especial atención al ámbito educativo. La Unidad actúa como coordinadora del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, una iniciativa del Ministerio del Interior que lleva a los centros charlas y acciones preventivas sobre seguridad, convivencia y riesgos, incluida la violencia de género y la violencia digital. En este periodo, la Unidad realizó 29 actuaciones en seis centros educativos y llegó a 594 alumnos de secundaria y Formación Profesional en Soria capital.

La agenda del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ocupó un bloque relevante del informe. La Unidad participó en la preparación de los actos como miembro del Consejo Municipal de la Mujer y colaboró con iniciativas de sensibilización en la ciudad. Además, organizó una jornada formativa sobre “el papel esencial de la interpretación en la atención a mujeres migrantes víctimas de violencia de género”, junto con la Universidad de Valladolid, campus de Soria.

La interpretación resulta crítica cuando una víctima no domina el idioma, ya que garantiza comprensión, evita errores en la recogida de hechos y permite una atención adecuada en sede policial, judicial y sanitaria. El programa incluyó también una charla de sensibilización en una residencia de estudiantes y una obra de teatro con contenido preventivo y educativo, con buena respuesta de público.

El informe recoge asimismo la atención de consultas vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el marco de cooperación institucional que financia actuaciones de prevención, sensibilización y mejora de la respuesta pública. En ese ámbito, la Unidad detectó la oferta de una empresa que presentaba un “pack” como si estuviera incluido en fondos del Pacto de Estado, sin que lo estuviera, y trasladó el aviso a la instancia competente para evitar confusión en entidades locales y garantizar un uso correcto de los recursos.

En formación especializada, la Unidad asistió a numerosas jornadas vinculadas a su actividad. El documento cita acciones sobre violencia digital, coordinación con instituciones penitenciarias, actualización normativa, comunicación y violencia de género, además de sesiones técnicas de VIOGEN dirigidas a cuerpos policiales y a unidades de violencia. También participó como ponente en actividades de “Administración Abierta” y en formación para profesionales sanitarios del SACYL orientada al trabajo en red, un elemento clave para que los circuitos de derivación funcionen y para que una situación de riesgo se detecte a tiempo.