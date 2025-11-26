La sede provincial de AECC implanta nuevo servicio para pacientes oncológicos

Miércoles, 26 Noviembre 2025 18:34

La sede provincial de Soria de la AECC ha implantado un nuevo servicio para mejorar la atención a los pacientes oncológicos, gracias a la colaboración de Pedalovida.

Cada vez son más evidentes las ventajas que el ejercicio físico y la fisioterapia aportan en el tratamiento de los pacientes oncológicos.

El ejercicio físico y la fisioterapia ofrecen numerosas ventajas durante y después del tratamiento oncológico.

Aportan ventajas físicas, ya que disminuyen el cansancio asociado a los tratamientos, ayudan a combatir los efectos tóxicos de la quimioterapia, favorecen el mantenimiento de la masa muscular que nos ayuda a mantener la movilidad y aumentar la fuerza y también mejoran la función cardiorrespiratoria.

Además, tienen ventajas mentales y emocionales, mejorando el estado de ánimo, proporcionando un sentimiento de normalidad durante el proceso y ayudando a conciliar el sueño. Por otra parte, favorecen una mayor supervivencia y reducen el riesgo de recaídas o de aparición de otros tipos de cáncer. Resumiendo: mejoran la calidad de vida de los afectados por cáncer.

Para la realización de ejercicio físico oncológico como para el tratamiento fisioterapéutico es imprescindible la supervisión de profesionales, supervisión que realizarán los profesionales del Centro de Entrenamiento Numantium.

El Consejo Provincial de la AECC, consciente de la necesidad y beneficios de este servicio para sus pacientes, estaba trabajando para superar las dificultades y poder ofrecerlo a sus beneficiarios.

En ese momento, Pedalovida, asociación siempre preocupada y sensible ante las dificultades y problemas de los tratamientos de los pacientes de cáncer, ofreció su colaboración para ponerlo en marcha.

Gracias a esta colaboración de Pedalovida, mediante una importante aportación económica, ha sido posible que este proyecto se haya convertido en realidad.

"Nuestro agradecimiento a Pedalovida por su generosidad", ha señalado la delegación soriana de la AECC.