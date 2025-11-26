Castilla y León refuerza su posicionamiento turístico en I Foro de Alojamientos con participación de ASOHTUR

Miércoles, 26 Noviembre 2025 18:29

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha participado activamente en el I Foro de Alojamientos Turísticos de Castilla y León, organizado por la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León HOSTURCYL y el patrocinio de la Junta de Castilla y León en el Museo de la Evolución Humana (MEH).

Una delegación de 13 representantes de la Agrupación soriana, con Beatriz Martínez, su presidenta, al frente, se ha trasladado ayer hasta Burgos para impulsar un encuentro diseñado para sincronizar esfuerzos entre la Junta de Castilla y León y el sector privado de cara a reforzar el destacado papel que ya tiene la Comunidad como uno de los principales destinos de interior del país.

El foro ha abordado uno de los retos prioritarios del sector turístico regional: ampliar la estancia media del visitante mediante la innovación, la sostenibilidad y la cooperación.

Ángel Mayor Barranco, vocal de Alojamientos de ASOHTUR, participó en una de las mesas coloquio, explicando la importancia de la digitalización y la aplicación de la Inteligencia Artificial en la operativa hotelera y el marketing turístico. Su intervención aportó una visión orientada a la eficiencia de los procesos internos, la automatización inteligente y la optimización de la relación con el cliente como claves para avanzar hacia modelos de gestión más competitivos.

Mayor compartió mesa con Luis Mata Olano, vicepresidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Burgos; José Huerta Molina, assistant director de Hoteles y Turismo de CaixaBank; Fernando de Patrocinio, jefe de la División de Actividades y Promoción Turística de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León; y Javier Marfull, de la Federación abulense de Hostelería, que actuó como moderador.

Entre las conclusiones de la cita, se puso de manifiesto que el sector hotelero atraviesa un punto de inflexión en el que la capacidad de adaptación marcará la competitividad futura.

La transformación de los hábitos de viaje, la aceleración de la digitalización y la creciente presión por avanzar en sostenibilidad configuran un escenario en el que los destinos evolucionan a gran velocidad.

En este contexto, la gestión del talento, la inversión para la actualización de infraestructuras, la creciente carga normativa y la exigencia creciente del mercado se consolidan como factores críticos que condicionan la operativa y la estrategia de los alojamientos turísticos.

Desde el ámbito financiero se subrayó la importancia de contar con instrumentos ágiles y bien orientados que permitan acompañar esta evolución, muy especialmente en proyectos vinculados a la eficiencia energética, la modernización y las reformas estructurales. La administración autonómica reforzó, por su parte, el mensaje de que la colaboración público-privada será determinante para activar proyectos tractores, reducir fricciones administrativas y aportar estabilidad al sector.

El Foro nace con vocación de continuidad, situándose como un ‘hub’ profesional para acelerar la promoción de Castilla y León como destino de referencia en el turismo de interior.

ASOHTUR ha valorado muy positivamente esta primera edición, tanto por el nivel de los contenidos abordados como por la oportunidad de reforzar la representación soriana en un foro clave para anticipar tendencias, activar innovación y consolidar la propuesta turística regional