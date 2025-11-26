La Junta adjudica arco quirúrgico para hospital Santa Bárbara de Soria

Miércoles, 26 Noviembre 2025 13:06

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha adjudicado el suministro, instalación y puesta en marcha de un equipo de arco quirúrgico para el Complejo Asistencial Universitario de Soria por un importe de 145.200 euros (IVA incluido) a la empresa General Electric Healthcare España SAU.

El plazo de ejecución establecido es de un mes, según ha informado la delegación territorial de la Junta en Soria.

El Servicio de Quirófano del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria se encuentra en un proceso de renovación tecnológica destinado a mejorar la capacidad y calidad asistencial mediante la adquisición de equipos que refuercen la capacidad asistencial quirúrgica, con el fin de afrontar con eficiencia las necesidades presentes y futuras de los pacientes con una tecnología que se adecúe a los avances en este tipo de recursos.

Por todo ello, se ha procedido a la contratación de un arco quirúrgico de uso general para proveer de medios más avanzados al Servicio de Quirófano para el desarrollo de su actividad.

Este contrato se tramita dentro del Acuerdo Marco número 2024/05 para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de equipos de equipos de arcos quirúrgicos para varias comunidades autónomas y centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).