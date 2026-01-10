El Burgo de Osma aumenta un 34,40 por ciento sus visitas turísticas en 2025

El turismo registrado en la oficina de El Burgo de Osma aumentó un 34,40 por ciento en 2025 con respecto al año anterior.

En total, 54.419 personas pasaron el año recientemente terminado por los bajos del Centro Cultural San Agustín solicitando información frente a los 40.496 de 2.024.

La diferencia es de 13.923 turistas registrando subidas tanto en las cifras nacionales como en las de visitantes extranjeros: el turismo nacional aumenta un 34,50 por ciento y el foráneo un 31,10 por ciento.

Durante el pasado año 2025, el mes con mayor concurrencia turística registrada en El Burgo fue abril con 7.327 consultas.

Esos días coincidieron con la Semana Santa que es una de las citas con más reclamo de la localidad. Con 5.934 visitantes se cerró agosto y con 5.215 el mes de septiembre.

La procedencia mayoritaria de los turistas que llegan hasta la Villa burgense es la Comunidad de Madrid con 13.331.

Muy de lejos les siguen los propios castellanos y leoneses con 7.353 consultas, los catalanes con 5.643 y los valencianos con 4.594.

Gran parte del turismo extranjero llega desde Francia con 509 consultas, en segundo lugar, están los procedentes de Hispanoamérica con 248.

Una de las tendencias que se viene observando en el turismo que llega hasta El Burgo de Osma es que cada vez se registran más visitas entre semana.

Es muy habitual encontrase por el casco histórico de la villa numerosos grupos guiados que están de paso o se quedan varios días en la localidad.

Otra de las variaciones apreciadas desde que entrara en el club de los Pueblos más Bonitos de España es el aumento constante del turismo extranjero. Este sector era una asignatura pendiente para El Burgo que poco a poco se va aprobando.

Precisamente la oficina de turismo burgense se verá beneficiada de trabajos de puesta a punto en los próximos meses.

Ocupa un lugar excepcional en la capilla del Antiguo Hospital de San Agustín, en la planta baja y en la misma plaza Mayor.

La monumentalidad del marco hace que no cuente con las condiciones óptimas para desarrollar todo el trabajo que requiere el servicio por lo que, en los próximos meses, se remodelará para estar a la altura del número de visitantes que recibe.