El Burgo de Osma elige ganadores para sus XXVII premios de poesía, prosa y fotografía

Martes, 13 Enero 2026 12:40

El fallo del concurso de los XXVII Premios de Poesía, Prosa y Fotografía 'Villa de El Burgo de Osma' ha dado a conocer a los ganadores de una de las convocatorias culturales más consolidadas de la villa, con premios en las modalidades de Prosa, Poesía y Fotografía.

En la categoría de Prosa, el primer premio fue para 'El cíngulo de piedra', obra de Luis Romera Calvo, periodista de Tribuna Soria, que recibió una dotación de 400 euros.

El segundo premio recayó en Daniel Migúelez Martínez por 'Barbería Simón' (200 euros), mientras que el tercer premio fue para José Ramón Ramos Martínez por 'Si mis piedras hablase'’ (100 euros).

En Poesía, el primer premio correspondió a Francisco Renda Guillán por 'La rueda encantada', con una dotación de 400 euros.

El segundo premio fue para Francisco Javier Lucendo de Gregorio por 'Décimas a las trece' (200 euros) y el tercer premio para Mónica Sagredo González por 'El poeta vuelve al Burgo' (100 euros).

La categoría de Fotografía distinguió con el primer premio a Andrés Ángel Saenzhidalgo Andrés por 'Reflejos' (400 euros).

El segundo premio fue para Vicente B. Díez Hernández por 'Ayuntamiento (S. XVIII), en la Plaza Mayor, del bienestar de la villa, su gestor' (200 euros), y el tercer premio para Álvaro Muñoz de Pablo por 'Sendero de luz' (100 euros).

La gala de entrega de premios estuvo amenizada por un concierto del cuarteto Ensamble de Madrid, que puso el acompañamiento musical a una velada dedicada a la literatura y la creación artística en la villa burgense, dentro de una edición que volvió a subrayar el peso cultural de estos premios en la provincia de Soria.