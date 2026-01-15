Ls jornadas de la Matanza, del Virrey Palafox, homenajean a icono del fútbol español

Jueves, 15 Enero 2026 08:57

Las jornadas rito-gastronómicas de la Matanza del Virrey Palafox homenajearán el próximo sábado, en su inauguración, a un icono del fútbol español como el entrenador Toni Grande.

Grande destacó principalmente como segundo entrenador en el primer equipo del Real Madrid, donde colaboró con grandes nombres del fútbol internacional, como Fabio Capello, Jupp Heynckes y Guus Hiddink.

Fue junto a Vicente del Bosque que alcanzó sus mayores éxitos.

En su tiempo juntos en el Real Madrid, el equipo ganó tres Ligas, tres Champions League, dos Intercontinentales y una Supercopa de Europa, consolidando su lugar como uno de los mejores equipos de la historia del club.

A nivel internacional, el éxito de Toni Grande y Vicente del Bosque continuó con la selección española donde, como parte del cuerpo técnico, contribuyó a la Eurocopa 2008 y al triplete histórico: Mundial 2010 y Eurocopa 2012. Bajo su dirección, España alcanzó el pináculo del fútbol mundial, logrando el mayor éxito en la historia del fútbol español.

Este año, en la 51ª edición de las Jornadas de la MatanzaToni Grande será reconocido como Matancero de Honor, un galardón que celebra su contribución al fútbol español y su estrecha relación con la cultura deportiva del país.

Las Jornadas de la Matanza, que se celebrarán este año del 17 de enero al 12 de abril, también premiarán este año a José Luis Gómez Miranda "Selu", ultramaratoniano soriano, y a la Cabaña Real de Carreteros, institución histórica vinculada a la tradición carreteril y forestal de la Comarca de Pinares.

Este reconocimiento resalta la importancia de la labor de personas e instituciones que han dejado una huella significativa en el deporte, la cultura y el patrimonio de Castilla y León.

A lo largo de los años, el título de Matancero de Honor ha sido otorgado a figuras destacadas como Camilo José Cela, Loquillo, Juan Luis Arsuaga, Máximo Huerta y muchos otros, quienes han contribuido al legado cultural y social de la región.