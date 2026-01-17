Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox abren su 51 edición

Sábado, 17 Enero 2026 15:43

Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox, tienen lugar en la localidad de El Burgo de Osma en la provincia de Soria; se desarrollan todos los años, entre mediados de enero y mediados de abril, prácticamente tres meses, con un total de 13 fines de semana.

Setecientos comensales se han sentado a la mesa este sábado en los salones del Virrey Palafox para disfrutar de la inauguración de la 50+1 edición de las Jornadas de la Matanza, una convocatoria gastronómica, festiva y cultural que atraerá a El Burgo de Osma a más de 10.000 personas durante trece fines de semana hasta abril.

El Burgo de Osma, con algo más de 5.000 habitantes, es el epicentro de estas jornadas surgidas en 1974 de la mano de la familia Gil a raíz de un concurso de cocina de platos típicos de Soria y que, con el paso del tiempo, se han convertido en una referencia gastronómica en España.

Fue Gil Martínez Soto quien se dio cuenta de la presencia del cerdo y sus derivados en gran cantidad de platos y al año siguiente, en 1975 y junto al entonces cronista oficial de Soria, Miguel Moreno. organizaron las primeras Jornadas de la Matanza.

A lo largo de este más de medio siglo, las jornadas han ido evolucionado y creciendo. Se quedó pequeño el salón del Restaurante Virrey Palafox, en la travesía de El Burgo de Osma, y desde hace ya unos años un antiguo granero del siglo XVIII sirve como escenario de esta fiesta culinaria, declarada de Interés Turístico Nacional en 1986.

Durante 13 fines de semana casi seguidos (solo se interrumpen el de Semana Santa) el visitante podrá disfrutar este año de una serie de experiencias ritogastronómicas.

Todo ha comenzado este sábado, a las 12:30 horas, al son de los gaiteros de Soria con el rito de la Matanza tal como se hacía antiguamente.

Los encargados de explicarlo son los mantenedores, que han explicado lo que suponía el cerdo en las despensas de Castilla hace medio siglo.

En estos días se podrá disfrutar de dos menús diferentes.

El del sábado es el menú tradicional, compuesto por 22 platos donde el cerdo es el gran protagonista. El cochinillo es el plato estrella de los 22.

El del domingo es el menú gourmet o degustación donde el cerdo marida con otros ingredientes selectos.

Además, como novedad este año se han creado 4 #cerdoexperiencias (Viaja, Come, Explora, Siente). Son diferentes actividades turísticas que permiten al visitante conocer El Burgo de Osma y sus alrededores.

Este año el pregonero ha sido Carmelo Aunión, una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo gastronómico español, que ha elogiado las jornadas en una inauguración que ha contado con 700 comensales.

La elección de Carmelo Aunión como pregonero ha servido para reforzar la apuesta de Virrey Palafox por la gastronomía como relato cultural, por el producto y el territorio, y por profesionales con una trayectoria contrastada y una mirada experta capaz de conectar tradición y actualidad.

Este año, en la 51ª edición de las Jornadas de la Matanza, Toni Grande ha sido reconocido como Matancero de Honor, un galardón que celebra su contribución al fútbol español y su estrecha relación con la cultura deportiva del país. Exjugador de fútbol del Real Madrid, entre otros equipos, fue segundo de Vicente del Bosque en el Mundial conquistado por España en 2010.

Las Jornadas de la Matanza, también han premiado este año a José Luis Gómez Miranda “Selu”, ultramaratoniano soriano, y a la Cabaña Real de Carreteros, institución histórica vinculada a la tradición carreteril y forestal de la Comarca de Pinares.