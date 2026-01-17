Carmelo Aunión pregona la 51 edición de las Jornadas de la Matanza 2026
Carmelo Aunión, considerado como una de las voces más respetadas del periodismo gastronómico español, ha oficiado de pregonero de las 51 edición de las Jornadas de la Matanza 2026.
Las Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox abren su 51 edición
Aunión, comunicador gastronómico y CEO & Director de HITCOOKING GastroMagazine, medio digital de referencia en el sector gastronómico español, ha pregonado las jornadas rito-gastronómicas de la matanza, que se prolongarán durante 13 fines de semana hasta el 12 de abril.