Carmelo Aunión pregona la 51 edición de las Jornadas de la Matanza 2026

Sábado, 17 Enero 2026 21:09

Carmelo Aunión, considerado como una de las voces más respetadas del periodismo gastronómico español, ha oficiado de pregonero de las 51 edición de las Jornadas de la Matanza 2026.

Aunión, comunicador gastronómico y CEO & Director de HITCOOKING GastroMagazine, medio digital de referencia en el sector gastronómico español, ha pregonado las jornadas rito-gastronómicas de la matanza, que se prolongarán durante 13 fines de semana hasta el 12 de abril.