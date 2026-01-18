“Jarocho” protagoniza las III Jornadas Culturales Taurinas de El Burgo de Osma

Domingo, 18 Enero 2026 17:11

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma organizará el próximo sábado 7 de febrero, a las 18:00 horas, las III Jornadas Culturales Taurinas, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural de la localidad, que se celebrará en el Centro Cultural San Agustín.

El encuentro tendrá como protagonista al matador de toros Roberto Martín Cámara, “Jarocho”, quien compartirá con el público su trayectoria profesional, experiencias en los ruedos y su visión sobre la tauromaquia actual, en un formato cercano y participativo.

“Jarocho”, como así prefiere que le llamen, se forjó en las escuelas taurinas (Salamanca, 'Yiyo'), destacando como novillero triunfador en circuitos como Madrid, debutando con luces en 2021 y abriendo la Puerta Grande de Las Ventas en 2024 como novillero, culminando con su alternativa en Palencia el 29 de agosto de 2024, con Daniel Luque de padrino, cortando 3 orejas y saliendo a hombros, consolidando su ascenso de promesa a matador.

La jornada se completará con las intervenciones de destacadas figuras vinculadas al universo taurino y cultural:

Miguel Ángel Miguel Andrés, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, encargado de inaugurar las jornadas y contextualizar la importancia de este encuentro dentro de la programación cultural de la villa.

Juan Miguel Núñez Batles, periodista taurino, que conducirá el diálogo, aportando su visión crítica y conocimiento del arte del toro.

Juan Lamarca López, Vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Dinastía Bienvenida, experto y colaborador en diversas iniciativas taurinas, que aportará su perspectiva histórica y humana.

Quienes acompañarán al matador invitado en una tertulia que combinará análisis, reflexión y divulgación cultural.

Como en anteriores ediciones, las jornadas tienen un marcado carácter cercano e íntimo, invitando a los asistentes a participar activamente con preguntas e intervenciones que enriquezcan la conversación con “Jarocho” y los ponentes.

Las III Jornadas Culturales Taurinas desde su inicio, cuentan con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Dinastía Bienvenida, entidad de referencia en el ámbito taurino nacional, dedicada a la defensa, difusión y estudio de la tauromaquia como manifestación cultural, promoviendo valores como el respeto al toro, la transmisión del legado histórico del toreo y la divulgación de su dimensión ética y cultural.

Siguiendo la línea de las ediciones anteriores, este encuentro busca poner en valor la tauromaquia desde una perspectiva cultural, histórica y humana, ofreciendo al público un espacio de diálogo abierto y cercano, donde los asistentes podrán intervenir y compartir inquietudes con los protagonistas.

Las Jornadas Culturales Taurinas se enmarcan en la apuesta del Ayuntamiento por dinamizar la vida cultural de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, manteniendo vivas las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de la localidad.

La entrada a las jornadas es libre hasta completar aforo, y se anima a aficionados y curiosos de todas las edades a asistir a esta enriquecedora tertulia que celebra la tauromaquia como patrimonio cultural vivo de nuestra tierra.