El Burgo de Osma convoca V Concurso de Escaparatismo: “Un Escaparate, una Historia”

Martes, 17 Febrero 2026 17:16

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma, a través de la Concejalía de Cultura y Turismo, ha publicado las bases de la V edición del Concurso de Escaparatismo, una iniciativa consolidada que busca promocionar el comercio de proximidad y fomentar la creatividad y la innovación en la decoración de escaparates de los establecimientos locales.

Bajo el lema “Un Escaparate, una Historia”, esta quinta edición invita a los comercios y establecimientos de restauración con tienda física y escaparates visibles a transformar sus escaparates en pequeños relatos visuales que conecten con vecinos y turistas, exponiendo decoraciones que cuenten una historia —ya sea real o ficticia— y que integren productos o servicios que comercializan de forma original y visualmente atractiva para el público.

El concejal de Cultura ha valorado muy positivamente la acogida de los certámenes anteriores, destacando que “esta iniciativa es ya un éxito para el comercio local, ya que en las ediciones anteriores contamos con la participación de alrededor del 30 por ciento de los comercios de la localidad. Concurso a concurso se nota cómo aumenta la creatividad y la competitividad entre los participantes, lo que se traduce en escaparates de mayor calidad, más atractivos tanto para el turista como para el posible comprador. Esto repercute directamente en una mejor imagen del municipio y en una experiencia de compra más cuidada”.

La exposición de los escaparates participantes permanecerá abierta al público del 23 de marzo al 26 de abril de 2026, periodo durante el cual un jurado especializado visitará y evaluará cada propuesta. El plazo de inscripción para los interesados finalizará el 13 de marzo de 2026.

El periodo de exposición de los escaparates permitirá que vecinos y visitantes disfruten de las propuestas creativas en las calles comerciales del municipio, contribuyendo a generar un ambiente más dinámico y atractivo, especialmente en fechas de mayor afluencia turística.

Desde el Ayuntamiento se ha animado a los vecinos a recorrer los comercios participantes, apoyar al comercio de proximidad y descubrir las historias que cada escaparate propone, convirtiendo el paseo por el casco urbano en una experiencia cultural y comercial.

Desarrollo del Concurso

Inscripción: Abierta hasta el 13 de marzo de 2026.

Plazo de exposición al público: 23 de marzo a 26 de abril de 2026.

Visitas del jurado: Del 23 al 26 de marzo de 2026.

Anuncio de ganadores y entrega de premios: Durante el mes de abril en acto público, según el calendario oficial.

Premios

El concurso repartirá tres premios entre los establecimientos con mayor puntuación, resultante de criterios que valoran composición, creatividad, impacto visual y uso de materiales sostenibles:

Primer Premio: 600 euros y trofeo conmemorativo.

Segundo Premio: 350 euros y trofeo conmemorativo.

Tercer Premio: 200 euros y trofeo conmemorativo.