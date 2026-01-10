Diciembre de 2025, un mes cálido y húmedo

Sábado, 10 Enero 2026 15:51

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha hecho público el avance climático de diciembre de 2025, que mostró un carácter cálido en cuanto a temperaturas y húmedo en precipitaciones.

Diciembre de 2025 tuvo carácter cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 7,2 °C, lo cual supera en +0,5 °C la temperatura media del periodo de referencia 1991-2020; fue el decimonoveno diciembre más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el undécimo del siglo XXI.

Hubo contrastes geográficos muy marcados: mientras que en Canarias y tercio sur de la Península diciembre fue frío o muy frío, en zonas del nordeste peninsular, cordillera Cantábrica y Baleares la temperatura fue muy cálida para la época.

En el resto de la Península fue un mes normal o cálido, exceptuando en el extremo noroeste y alguna zona del Pirineo.

El mes de diciembre comenzó con la continuación del episodio frío de finales de noviembre, pero en torno a los días 4 y 5 se dio una acusada subida de temperaturas, tanto diurnas como nocturnas.

Este episodio cálido, aunque fue disminuyendo de intensidad, duró hasta el día 20.

Después bajaron rápidamente tanto las temperaturas diarias como las nocturnas, en un episodio frío que duró hasta el 28.

Las temperaturas más altas en las estaciones principales se registraron en Canarias: Santa Cruz de Tenerife y Tenerife Sur/aeropuerto alcanzaron los 25,7 °C el día 7.

En dos estaciones en Canarias, Fuerteventura/aeropuerto y Lanzarote/aeropuerto, ambas el día 13, la temperatura máxima diaria fue la más baja desde que se tienen registros, destacando sobre todo el caso de Lanzarote, con 1 °C menos respecto a la anterior efeméride de diciembre de 1977.

En cuanto a las temperaturas mínimas absolutas en las estaciones principales destacan los -6,7 °C de Valladolid/aeropuerto el día 26 y los -6,6 ° en el Puerto de Navacerrada el día 21.

Precipitaciones

Diciembre tuvo carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 80,0 mm, un 109 % del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020).

Fue el vigesimoquinto diciembre más húmedo de la serie desde 1961, y el octavo del siglo XXI.

El carácter de la precipitación mostró un patrón claramente contrastado entre la fachada mediterránea y amplias zonas del interior peninsular.

Desde el noreste de Cataluña hasta el sureste peninsular predominó un carácter muy húmedo, con áreas extremadamente húmedas, especialmente en el litoral catalán y valenciano.

El oeste y suroeste peninsular mostraron en general carácter húmedo, aunque con menor intensidad que en el litoral mediterráneo. En contraste, la meseta norte, gran parte de Castilla-La Mancha y zonas del interior de Aragón presentaron carácter normal.

En los archipiélagos, el comportamiento fue también diferenciado. En Baleares, predominó un carácter normal a húmedo.

En Canarias, el carácter fue mayoritariamente húmedo.

Las mayores precipitaciones diarias registradas en los observatorios principales durante diciembre se concentraron fundamentalmente en la segunda mitad del mes.

Destacaron los 93,1 mm medidos en Valencia/aeropuerto el día 28, seguidos de los 68,0 mm en Castelló-Almassora el día 14.

En cuanto a la precipitación total acumulada del mes entre los observatorios principales, sobresalió Vigo/aeropuerto, con 310,6 mm, seguido de Girona/aeropuerto, que acumuló 214,7 mm, y de Ceuta, con 209,4 mm.