Los niños pueden apadrinar un pingüino de la "Misión Antártica"

Lunes, 12 Enero 2026 09:26

El Ejército de Tierra se ha encargado este año de organizar el relevo del personal de la Misión Antártica, y entre sus actividades divulgativas está la campaña `Apadrina un pingüino´. En esta ocasión se permitirá que los niños españoles puedan, gratuitamente, apadrinar un pingüino.

A partir de este año, se amplía el número de especies a ocho: cuatro especies de pingüino, dos especies de foca, el lobo marino y el elefante marino del sur.

El objeto de esta campaña es, además de la de dar visibilidad a las actividades de investigación que realizan los científicos y militares españoles, la de concienciar a los niños de la importancia de cuidar la naturaleza.

Aquellos niños que apadrinen alguno de los animales mencionados, podrán ponerle un nombre y recibirán un diploma con su foto. Todo ello de forma gratuita.

El enlace para realizar el trámite es: https://antartida.defensa.gob.es/apadrina.

En el marco de la Misión Antártica, el personal destacado en la Base Gabriel de Castilla, en Isla Decepción, también realizará varias videoconferencias con centros de enseñanza secundaria de toda España para explicar a los alumnos las investigaciones que están realizando, las condiciones de vida en un lugar tan frío, y responder a las preguntas que les formulen.