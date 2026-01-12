El cese de actividad, el gran "fiasco" del sistema de protección para los autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha vuelto a denunciar que el actual cese de actividad del colectivo, conocido comúnmente como el “paro de los autónomos”, no responde adecuadamente a las necesidades del colectivo y se ha convertido, en la práctica, en un mecanismo ineficaz y profundamente restrictivo.



Los últimos datos oficiales disponibles a través de la Seguridad Social correspondientes a esta prestación en el pasado mes de octubre confirman esta situación alarmante: tan solo el 45,7 por ciento de las solicitudes de cese de actividad han resultado favorables, frente a un 58,8 por ciento que han sido rechazadas.

Es decir, de media, casi 6 de cada 10 autónomos que solicitan esta prestación ven denegado su derecho, pese a haber cotizado específicamente para ello.



UPTA España, lleva años advirtiendo de la necesidad de reformar esta prestación esencial para la protección social del colectivo ya que, en la actualidad, se está expulsando del sistema de protección a miles de autónomos que cesan su actividad de manera involuntaria, especialmente en sectores tradicionales y con mayores dificultades de continuidad.



La prestación por cese de actividad es un derecho reconocido de las personas trabajadoras por cuenta propia, destinado a ofrecer una ayuda económica a estos cuando se ven obligados a cerrar su negocio o interrumpir su actividad por causas objetivas.

Sin embargo, su excesiva complejidad administrativa y sus requisitos de acceso desproporcionadamente estrictos, lo convierten en un sistema totalmente fallido para el colectivo.



Desde la organización se ha vuelto a instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la modificación de este sistema y a retomar el Observatorio del Cese de Actividad junto a asociaciones representativas y agentes sociales.



Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha añadido que “el cese de actividad se ha convertido en el gran fiasco del sistema de protección social para los autónomos. No es de recibo que, tras cotizar durante años por esta prestación, más de la mitad de las solicitudes sean rechazadas. Nos encontramos ante un sistema que lejos de proteger al colectivo, lo excluye. Por otro lado, consideramos una auténtica imprudencia no haber avanzado en todo el año 2025 en la adaptación del sistema de cotización por ingresos reales que, entre otras cuestiones, tenía presente de manera prioritaria la modificación del cese de actividad. Exigimos al Ministerio que deje de mirar hacia otro lado y retome las negociaciones de manera urgente”.