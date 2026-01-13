STEs-i apunta en encuesta problemas que sufren maestros y profesores en España

Martes, 13 Enero 2026 07:38

Los maestros y profesores de instituto se ven contra las cuerdas por la burocracia en aulas con demasiados alumnos, la falta de apoyo para atender una diversidad creciente y la pérdida de disciplina en el aula.

Así lo refleja la encuesta realizada por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical (STEs-i), realizada a más de 13.000 maestros y profesores en toda España.

La encuesta identifica la burocracia excesiva como la principal preocupación laboral para el 77,5 por ciento del profesorado, por encima incluso de la saturación de alumnado en las aulas o la falta de recursos.

A esta carga administrativa se suma el aumento de ratios, la proliferación de tareas no docentes y la imposibilidad de atención individualizada, lo que desemboca en una percepción de abandono institucional y una degradación sin precedentes de la función educativa.

En este sentido, la encuesta constata que más de la mitad de los documentos que el profesorado cumplimenta nunca llegan a ser leídos, considerándolos simplemente “puro teatro” o “la educación se ha convertido en rellenar hojas con protocolos infinitos”.

Este fenómeno no solo merma la calidad de la enseñanza, sino que también impacta directamente en el bienestar emocional y familiar: el 77,82 por ciento declara que la sobrecarga laboral afecta de manera negativa su vida personal y su estado anímico.

El 79 por ciento reconoce trastornos del sueño asociados a la hiperconectividad digital y la falta de desconexión tras la jornada, mientras que en los equipos directivos esta situación se agudiza, llevando a que dediquen hasta el 70 por ciento del tiempo al papeleo.

La masificación de las aulas es otro de los grandes problemas.

Nueve de cada diez profesores asegura que las actuales ratios impiden atender adecuadamente a un alumnado cada vez más diverso y con necesidades especiales.

El desequilibrio entre la atención necesaria y los recursos disponibles se hace evidente: mientras el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un 75 por ciento, los recursos solo lo han hecho un 30 por ciento.

Este desfase se traduce en una saturación estructural que impide la personalización del aprendizaje y eleva la frustración docente.

El clima de trabajo en los centros educativos también muestra señales de deterioro.

El 82,62 por ciento describe el ambiente en las aulas como conflictivo o complicado, y un 83,15 por ciento percibe un incremento de las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado, una tendencia que se acrecienta cuando se consideran también actitudes hostiles desde las familias.

Tres de cada cuatro profesores detecta un aumento en este tipo de situaciones.

La salud mental resiente este desgaste, con aumentos en el consumo de ansiolíticos y la prevalencia de bajas laborales.

El estudio de los STEs-i atribuye buena parte de este clima a la sensación de aislamiento y falta de respaldo institucional.

El 85,83 por ciento se siente desprotegido por la Administración educativa, mientras que solo el 56,6 por ciento considera su trabajo actualmente digno y adecuado.

El punto de inflexión se sitúa en la política educativa de los últimos años, marcada —según el sindicato— por una “ofensiva privatizadora”.

El 75,66 por ciento denuncia que la administración no apuesta lo suficiente por la escuela pública, cuyo peso en la matrícula cae al 68 por ciento, por debajo del 84 por ciento de media en la Unión Europea.