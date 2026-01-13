Los autónomos dedican 200 horas anuales a trámites y burocracia

Martes, 13 Enero 2026 17:36

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha denunciado la insoportable carga burocrática que soportan los más de 3,4 millones de autónomos en España.

Los datos son contundentes: un trabajador por cuenta propia destina una media de 200 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo. Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 200 horas representan un coste de 3.000 euros anuales por autónomo.

En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo 10.000 millones de euros al año y más de 650 millones de horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos

En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica cuatro horas de su negocio o de su descanso para cumplir con la administración.

El 90 por ciento de los autónomos señala en el Barómetro de ATA que las trabas burocráticas han subido en el último año, lo que no solo supone un coste añadido, sino que merma drásticamente su capacidad de conciliación.

Así, las horas dedicadas a la burocracia por el total de los autónomos suponen tanto como el trabajo semanal (47 horas de media) de 278.000 autónomos.

Esta situación se agrava para el casi millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo.

Para ellos, el aumento de la carga administrativa es exponencial, ya que a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes.

“La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega.

La realidad es que cada día hay más normas y más trámites que suponen más costes para el autónomo”, ha manifestado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

“Cada vez hay más normas que suponen más trámites y más obligaciones. España no puede seguir a este ritmo. Se necesita un cambio radical porque la burocracia está ahogando y asfixiando a los autónomos”, ha subrayado.

Por todo ello, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha advertido que el actual sistema es insostenible.

“Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. Menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico. No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador”, ha sentenciado Amor.