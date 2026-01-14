La Ciberliga pre amateur de la Guardia Civil contará con 800 centros educativos

Miércoles, 14 Enero 2026 14:25

La Guardia Civil ha presentado la VII edición de la Ciberliga que, tras seis ediciones celebradas, retoma esta nueva edición únicamente en su modalidad pre-amateur.

Debido al éxito de la anterior edición se ha impulsado la participación de nuevas regiones.

De esta forma, se ha pasado de nueve comunidades autónomas participantes en la sexta edición a trece comunidades autónomas más la ciudad autónoma de Melilla: Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Baleares, Asturias, Madrid, Melilla, Navarra, Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Murcia y Comunidad Valenciana.

En concreto, en esta edición se ha duplicado el número de centros educativos inscritos, pasando de 400 a 800 centros, lo cual permite realizar, a fecha de inicio de la fase clasificatoria, una estimación de participación superior a los 30.000 estudiantes, respecto a los 17.000 de la edición anterior.

Por lo que respecta a la provincia de Soria por el momento se han inscrito siete centros educativos de la provincia, lo que supone algo más de 250 alumnos, si bien todavía podría sumarse alguno más al continuar abierta la posibilidad de hacerlo durante cinco días.

La Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio, modalidad pre-amateur

El objetivo principal de esta modalidad es el de concienciar a los estudiantes más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías a través de una competición.

Los participantes tendrán que enfrentarse a una serie de ciber retos que simulan situaciones reales que pueden encontrarse cuando naveguen en la red.

De esta forma aprenderán, por ejemplo, a recopilar evidencias digitales con herramientas de uso abierto en internet, análisis de fotografías para comprobar si han sido manipuladas e incluso desenmascarar perfiles falsos en redes sociales.

La edición constará de dos etapas.

La primera fase clasificatoria se celebrará de manera independiente en las diferentes comunidades autónomas participantes, entre el 12 de enero y el día 13 de marzo, conforme a un calendario que agrupa a las comunidades autónomas por grupos y en diferentes tandas, asignando períodos específicos para cada una de esas tandas.

Tras esta primera parte se desarrollará una fase final que reunirá a los mejores equipos clasificados de las diferentes comunidades autónomas.

Este incremento de comunidades autónomas participantes y el incremento en el número de centros y estudiantes participantes ha hecho necesaria una adaptación de la infraestructura tecnológica.

Actividades

El desarrollo de la primera fase clasificatoria se hará principalmente on-line a través de la plataforma del evento.

En algunos centros educativos se desarrollarán actividades presenciales en las que participará un experto en ciberseguridad de la Guardia Civil, coordinado previamente con las diferentes Consejerías de Cultura o Educación de las comunidades autónomas y los propios centros educativos.

La totalidad de los equipos participantes realizará una acción formativa que contará con diferentes actividades como una conferencia de concienciación sobre el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, una explicación teórica con herramientas de autoprotección para enfrentarse a las amenazas de internet y la resolución de los ciber retos, y por último la propia competición con la puesta en práctica de todo lo aprendido.

Más información y calendario por comunidades autónomas:

https://web.guardiacivil.es/es/destacados/eventos/Inicio-de-la-septima-edicion-de-la-National-Cyber-League-de-la-Guardia-Civil-Una-cibercompeticion-para-demostrar-el-talento/