Andrés Iniesta se convierte en embajador de Save the Children España

Jueves, 15 Enero 2026 11:22

El exfutbolista Andrés Iniesta, jugador de la selección española y del Futbol Club Barcelona, el más laureado en la historia futbolística de España, con un total de 40 títulos oficiales, se ha incorporado como embajador de Save the Children España, con el propósito de apoyar el trabajo de la organización en un momento en el que la protección de la infancia es más necesaria que nunca.

Con motivo del inicio de esta colaboración, Iniesta se ha sumado a la última campaña de Save the Children, que pone el foco en la urgencia de actuar contra el hambre, los conflictos y el cambio climático.

“Nunca en los últimos 20 años la infancia había estado tan amenazada: millones de niños y niñas viven entre bombas, pasan hambre o sufren enfermedades. Es un orgullo formar parte de Save the Children y unirme a esta campaña tan necesaria”, ha subraydo Iniesta.

Su trayectoria y su talento, marcados por la superación personal, lo han convertido en una figura destacada dentro y fuera del campo.

La historia de Iniesta es “una inspiración dentro y fuera del deporte”, ha recalcado en un comunicado la directora de comunicación y fundraising, Alicia Moreno.

“Su ejemplo y su compromiso nos ayudarán a amplificar nuestro mensaje y a sumar apoyos para la infancia que más lo necesita”, ha añadido.

Save the Children defiende que todos los niños y las niñas tengan derecho a un futuro, a que estén protegidos, sobrevivan y aprendan.

Moreno ha explicado que esta campaña “no pretende ser la más bonita pero sí la más importante. Queremos llamar la atención sobre las crisis olvidadas y las emergencias humanitarias que no suelen ocupar titulares, pero que ponen en riesgo la vida de millones de niños y niñas en todo el mundo”.

La directora ha señalado que “por eso todos nuestros esfuerzos están centrados en salvar sus vidas y garantizarles un futuro, aunque no sea una campaña con una ambición estética elevada ni busque convertirse en el anuncio del año”.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.

Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente la organización opera en más de 110 países.



En España trabaja desde hace más de 30 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias.