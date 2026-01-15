OCU denuncia que IPC castiga poder adquisitivo de millones de hogares

Jueves, 15 Enero 2026 17:04

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido que, aunque el IPC general cerró 2025 en un moderado incremento del 2,9 por ciento, la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6 por ciento, lo que indica que el problema no se limita a los alimentos y la energía. Detrás de esta aparente contención se esconden incrementos desproporcionados en partidas esenciales que han deteriorado el poder adquisitivo de millones de hogares.

En concreto, OCU ha destacado en un comunicado varias subidas que rondan o superan el 10 por ciento:

-Electricidad: la luz subió un 12,6%, consolidando la energía como uno de los gastos más difíciles de contener. De hecho es el tercer año con la factura media más cara desde que se creó la tarifa regulada PVPC, que ahora cuesta 69,34 euros de media.

-Transporte: el tren subió un 12,2%, en gran parte por la retirada de ayudas tras la pandemia; así como el metro y tranvía, que se encarecieron un 8,4%. Pero sobre todo el coste del transporte combinado de pasajeros, que aumentó un 26,7%. Pero también en los vuelos (un 7,4% en internacionales).

-Seguros: el coste de los seguros privados de salud creció un 10,4% y los de vehículos un 8,8%, sin una justificación clara y con un fuerte impacto en los presupuestos familiares. Un problema que ya anticipó OCU en junio.

-Tasa de basuras: el coste se disparó un 30,3% interanual, convirtiéndose en una de las partidas más inflacionista del año. Sin que la subida respete además el principio básico de “Quien contamina paga”, un hecho recientemente denunciado por OCU a la Comisión Europea.

En alimentación ha sido un año de contrastes.

Aunque el IPC de esta partida (2,7%) es dos décimas inferior al general y hay importantes bajadas, como en el aceite de oliva (-31,6%) y el azúcar (-7,5%), varias categorías de alimentos básicos han sufrido subidas que superan el 5%, como los huevos (+31,3%), la carne de vacuno (+17,2%), el café (+16,3%), el aceite de girasol (+9,7%), las legumbres y hortalizas (+7,3%), los frutos secos (+7%), el pescado congelado (6,2%), la fruta (5,2%) o la leche entera (5,2%). Esto refleja que la inflación ha golpeado especialmente a productos frescos y servicios esenciales, afectando más a los hogares vulnerables.

Estas subidas no son anecdóticas: hablamos de gastos ineludibles que absorben una parte creciente del presupuesto mensual. La retirada de ayudas en transporte y energía, junto con la falta de control en tasas municipales y seguros, ha generado un escenario donde la inflación real para muchas familias está muy por encima del 2,9% oficial.

OCU ha exigido medidas urgentes y ha reclamado:

-La transparencia en las tarifas eléctricas para facilitar a los consumidores la comparación de precios y servicios entre compañías. Y la aplicación automática del bono social a los consumidores vulnerables.

-Favorecer la competencia entre las empresas de transporte y recuperar las ayudas en el transporte público, lo que no solo promueve su uso sino que además impulsa la movilidad sostenible.

-Facilitar tablas informativas sobre la evolución del coste de los seguros, dado que el precio inicial suele incrementarse llamativamente a los pocos años de la contratación de la póliza.

-La revisión de la tasa de basuras sobre todo si no se acompañó con la bajada de otras tasas que en muchos casos ya la incluía (como el IBI). Así como su aplicación adaptada al principio de Quien contamina paga.

-Además, en el ámbito de la política alimentaria, OCU vuelve a insistir en la reducción del IVA en la carne y el pescado, en los mismos términos que otros alimentos básicos.