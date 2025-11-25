Los Escolapios de Soria celebran las fiestas en honor a su patrón

Martes, 25 Noviembre 2025 15:21

El colegio de los Escolapios de Soria comienza este miércoles sus fiestas en honor a su patrón, San José de Calasanz.

Detrás de las tradiciones más arraigadas que todos esperan, desde el toro de fuego a la tuna, pasando por las actuación en el salón o las competiciones deportivas o el mítico concurso de paellas, se encuentra la figura de San José de Calasanz.

Regresa la alegría de la tuna y los concursos, los momentos de reflexión y oración, los gigantes y cabezudos o el mítico toro de fuego.

Y lo hacen para recordar lo que permanece en el colegio en el día a día: el legado de San José de Calasanz, que se actualiza a través de la vida compartida.

Para todos los que forman esta comundidad educativa, Calasanz es el referente que sostiene este lugar, las relaciones que en él se dan y su hacer cotidiano.