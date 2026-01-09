El Numancia de Billar, preparado para la nueva Liga Nacional de Pool

El C. A. Numancia de Billar afronta uno de los fines de semana más exigentes de la temporada en la Liga Nacional de Pool, con cinco encuentros repartidos entre el sábado y el domingo ante algunos de los bloques más potentes del campeonato.

La actividad para el conjunto soriano comenzará el sábado a las 12:00 horas con el derbi regional frente a Pool Burgos, un duelo siempre especial por la cercanía y la rivalidad histórica entre ambos clubes.

Ya por la tarde, a las 19:00 horas, el Numancia volverá a la mesa para medirse a Break&Run, uno de los equipos más regulares del circuito.

La jornada del domingo será todavía más intensa.

A las 9:30 horas, el equipo de Soria se enfrentará a Buscavidas de Irún, un rival conocido por su agresividad y capacidad para decidir partidos en los momentos clave.

Apenas dos horas y media después, a las 12:00, llegará el choque frente a FlysCh Billar Bilbao, una de las escuadras con mayor calidad técnica de la competición.

El programa se cerrará con un nuevo enfrentamiento ante Break&Run, que completará un calendario de máxima exigencia para los rojillos.

El C. A. Numancia de Billar acudirá a esta cita con una plantilla formada por Javier del Santo, Felician Farcas, Iñaki Pardo, Carlos Cortés, Rodrigo Brezzo y Óscar Basurto, un grupo que combina experiencia y profundidad para afrontar el formato al mejor de cinco partidas que marca esta fase de la Liga Nacional de Pool.

Con cinco duelos en apenas dos días y sin margen para el error, el Numancia de Billar se juega buena parte de sus opciones en un fin de semana que puede marcar su trayectoria en el campeonato.