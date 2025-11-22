Sábado, 22 Noviembre 2025
Joven motorista herido en caída en rotonda del Caballo Blanco, en Soria

Un joven motorista ha tenido que ser asistido tras sufrir una caída al mediodía de hoy sábado en la rotonda del Caballo Blanco, en Soria.

A las 12:19 horas se ha registrado esta accidente que ha consistido en la caída de un motorista en la N-122, en la rotonda del Caballo Blanco, en Soria, donde, ha resultado herido un varón de 28 años.

Se ha avisado a la policía local de Soria, a Tráfico de Soria y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.

