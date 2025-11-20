A disposición judicial dos vecinos de Ágreda por un delito contra los animales

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:16

La Guardia Civil de Soria ha puesto a disposición judicial a dos varones, vecinos de Ágreda, por un delito contra los animales.

En el marco de la operación BASTIS, agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria (SEPRONA), se han puesto a disposición judicial a dos vecinos de la localidad de Ágreda, de 30 y 21 años de edad, como supuestos autores de un delito contra los animales, por disparar con una carabina de aire comprimido a dos gatos, causándoles lesiones graves, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Se tuvo conocimiento de los hechos, cuando el pasado mes de agosto vecinos de la localidad de Ágreda encontraron 2 gatos que presentaban heridas y que fueron trasladados a una clínica veterinaria, donde a través de diversas pruebas y radiografías realizadas, se observó que presentaban diversas fracturas, encontrándose en el interior de su cuerpo balines alojados, compatibles con los utilizados por una carabina de aire comprimido.

A la vista de lo ocurrido, por parte de la Guardia Civil de Soria a través de su especialidad SEPRONA, se inició la investigación con el objeto de poder identificar a los supuestos autores de los hechos.

De las investigaciones realizadas, se ha podido determinar que, durante varios días de los meses de julio y agosto de 2025, estas dos personas armadas con una carabina de aire comprimido, recorrieron las calles del casco urbano de la localidad de Ágreda, disparando a los gatos que se encontraban a su paso.

Según los certificados veterinarios, los felinos presentaban heridas que necesitaron de tratamiento veterinario y, en el caso de uno de los ellos, estuvo en peligro su vida, puesto que una gata se encontraba en estado de gestación.

Desde la clínica tuvieron que realizarle la interrupción del embarazo, dado que, al tener la cadera rota, el animal no hubiera podido parir y habría muerto.

A su vez, por los citados hechos, se interpuso denuncia ante el subdelegado de la provincia, por infracción a la normativa sobre seguridad ciudadana, por portar y disparar un arma en una zona no autorizada.

Desde la modificación en el año 2023 del Código Penal, este tipo de delito está castigado con la pena de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses y con la pena de inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio que tenga relación con los animales.

Así mismo, si el delito se hubiera cometido utilizando armas de fuego, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente, la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por un tiempo de uno a cuatro años.

Desde la Guardia Civil se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana que contribuye en gran medida a la detección de todo tipo de actividades ilícitas y a la identificación de sus autores, contribuyendo a la mejora de la seguridad en las zonas rurales, recordando que se encuentra a disposición de los ciudadanos la aplicación gratuita AlertCops y el teléfono 062 de atención permanente.