Conductor herido tras volcar con camión frigorífico en carretera autonómica CL-116

Jueves, 20 Noviembre 2025 10:08

Un varón de 47 años ha necesita asistencia sanitaria tras resultar herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera autonómica CL-116, a su paso por el término municipal de Barca.

El siniestro ha ocurrido a las 8:18 horas, según ha comunicado el 1-1-2 Emergencias, y ha consistido en la salia de vía y vuelco de un camión frigorífico en el punto kilométrico 37, de la CL-116, a su paso por el término municipal de Barca, en dirección a El Burgo de Osma.

En el accidente ha resultado herido el conductor, un varón de 47 años.

Se ha informado a Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.