La Junta desmiente caso de furtivismo con lobo en la Montaña Palentina

Miércoles, 07 Enero 2026 18:06

La Junta de Castilla y León ha desmentido la información publicada este miércoles por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) sobre un caso de furtivismo de lobo en el parque natural de la Montaña Palentina.

“No se trata de un episodio de furtivismo sino de una pelea con otro cánido, posiblemente otro lobo. Así lo demuestran las lesiones que se observan en la autopsia del cadáver realizadas por los veterinarios especializados de los centros de recuperación de la Junta de Castilla y León”, ha señalado el Gobierno regional en un comunicado.

ASCEL ha puesto en conocimiento estos hechos ante la Jefatura del SEPRONA y ha presentado el correspondiente escrito de denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito contra la fauna (Artículo 334 del Código Penal), con el fin de que los hechos sean investigados y se puedan depurar responsabilidades penales contra los autores del delito.

La recogida de este ejemplar fue realizada por agentes medioambientales el pasado 6 de diciembre, haciéndose el traslado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Burgos el 7 de diciembre, según ha informado la Junta.

Se procedió a la realización de la necropsia realizadas por los veterinarios especializados de los centros de recuperación de fauna silvestre de la Junta de Castilla y León el 9 de diciembre con el siguiente resultado:

Se trata de un macho de lobo ibérico de poco más de 6 meses de edad, que pesó 26 kilogramos.

Las lesiones más importantes encontradas en la necropsia fueron: pequeños orificios en la piel del cuello de aproximadamente un centímetro de diámetro, que corresponden en el subcutáneo con desgarros longitudinales profundos y congestión y hemorragia muy marcados.

En el subcutáneo se observa un hematoma muy intenso en la glotis.

También se observan hematomas severos en la musculatura temporal izquierda y en la parte rostral del maxilar derecho.

Además, se observan pequeñas lesiones en el resto del cuerpo, orificios en la musculatura craneal en la cresta iliaca derecha y hematomas en la cara lateral en el muslo izquierdo.

“Todas estas lesiones son compatibles con peleas con otro cánido. La causa de la muerte es la lesión por mordisco en la zona de la glotis y las lesiones del cuello y la cabeza. El resto de las heridas encontradas han sido causadas por mordiscos de contención y son características de ataques de cánidos”, ha subrayado la Junta.

Se han tomado hisopos de saliva en la zona de las mordeduras para confirmar que han sido producidas por otro ejemplar de lobo ibérico, que es lo más probable por el tipo de lesiones encontradas (resultados pendientes).

El estudio radiológico realizado al ingreso no ha mostrado restos de proyectiles metálicos, por lo que se la Junta ha descartado un disparo como causa de muerte del ejemplar, como ha asegurado ASPEL.

La Junta de Castilla y León ha solicitado a asociaciones y particulares rigor en las comunicaciones que se realicen sobre episodios de mortalidad de esta y otras especies de fauna silvestre, más si cabe con el lobo, y todo ello con el objetivo de favorecer la coexistencia del lobo en zonas rurales con las actividades ganaderas.